Конец карантина в Украине и поджог Чернобыля ради забавы: каким был вторник

Сценарии карантина. Украина сможет вернуться к нормальной жизни уже через две недели. Но для того, чтобы это произошло, жители нашей страны должны придерживаться всех карантинных ограничений. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В противном случае в Украине может сложиться ситуация, как в странах, которые пострадали больше всего от коронавируса. Виктор Ляшко предупредил, что при несоблюдении всех правил, обозначенных правительством, система здравоохранения в нашей стране может оказаться парализованной.

Отметим, что, согласно последней информации по состоянию на 7 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1462 человека. Это на 143 случая больше, нежели в минувшие сутки. Среди них - 9 детей и 32 медработника. По данным министерства, все дети госпитализированы. Всего же в больницу увезли 35 человек из 143-х: остальные пребывают в самоизоляции. Тем временем, в тяжелейшем состоянии находится 7 пациентов: их подключили к аппаратам ИВЛ. Что же касается 45 летальных случаев, то умерли украинцы возрастом от 36 до 72 лет, у большинства из которых течение болезни усугубилось хроническими заболеваниями. Однако среди умерших есть 36-летний мужчина, который ничем не болел и вел здоровый образ жизни.



Продуктовая безопасность Украины. Первая волна продуктовой паники в Украине, да и мире в целом, немного утихла, и цены несколько выровнялись. Но есть серьезные опасения касательно грядущего неурожая и ряда прочих факторов, которые в обозримом будущем отразятся на ценах. Те же финны намерены чартерами завозить к себе гастарбайтеров, так как не хватает рабочих рук для полевых работ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие меры должны предпринять украинские власти, чтобы обеспечить продуктовую безопасность страны.



ДТП во время эвакуации. Автобус с украинцами попал в аварию в недалеко от столицы Венгрии - Будапешта. Известно, что в нем перевозили украинцев, которые на время пандемии коронавируса пожелали вернуться домой в Украину. Эвакуационный рейс направлялся в сторону украинской границы. Уже в обед пассажиры должны были быть на пункте пропуска "Тиса" (Закарпатская область), однако случилось непредвиденное. На 75-м километре венгерской трассы М3 автобус попал в аварию. Что именно произошло, в областной государственной администрации не сообщают: подробности еще выясняют у венгерской стороны. Всего в салоне автобуса находилось 8 человек. Всем им понадобилась медицинская помощь. Двое украинцев сейчас находятся в тяжелом состоянии.



Четвертый день пожара. Спасателям не удается погасить пожар в Чернобыле, который начался еще в субботу, 4 апреля. В зоне отчуждения все еще горит 10 гектаров леса. Пожарные утверждают, что полностью контролируют ситуацию и угрозы распространения огня дальше нет. Тем временем полицейские нашли потенциального поджигателя. Подозреваемый - житель одного из соседних сел. Траву в чернобыльском лесу он якобы поджег 4 апреля ради забавы, да еще и в нескольких местах сразу. Когда ветер начал разносить огонь далее, мужчина испугался последствий и с места преступления сбежал. Теперь ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.



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