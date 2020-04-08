Новое дело против Порошенко в ГПУ и аферы с банковскими картами: какой была среда

Сроки карантина. Условия карантина из-за коронавируса в Украине в ближайшее время не будут ослаблены. Особенно этот вопрос актуален в контексте приближающейся Пасхи, когда многие украинцы идут в церковь, и приезжают к родственникам, чтобы вместе отмечать праздник. Такое решение приняли во время совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, во Всемирной организации охраны здоровья также призывают придерживаться максимально жестких правил карантина, так как в нынешних реалиях это один из наиболее действенных способов предупредить распространение коронавируса, которым инфицированы уже 1668 украинцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пенсионеры старше 80 лет и те украинцы, размер пенсии которых составляет меньше 5 тыс. грн, получат выплату в размере 1000 грн до конца апреля.



Кто не начнет учебный сезон в сентябре. В Украине с сентября планируют начать учебный год в университетах, но учащиеся первых курсов и поступившие на магистратуру, вероятно, приступят к учебе позже. Об этом заявила и.о.главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий. Так, учебный год для второго, третьего, четвертого курсов университеты могут начать традиционно - 1 сентября, считает Мандзий. Сейчас в МОН ожидают решения о продлении карантина или отмены ограничительных мер, и уже после планируют принимать управленческие решения.



Аферы. В Украине фиксируют рост активности мошенников, которые обманом завладевают средствами с банковских карт. Согласно данным Нацбанка Украины, мошенники рассылают сообщения с предложением получить помощь от государства. Цель таких смс — информация о банковской карте владельца. Нацбанк напоминает, что работники банков не вправе спрашивать ПИН-коды, динамические коды подтверждений платежа и другую информацию касательно банковского счета. Помимо этого, в случае каких-либо начислений социальных выплат сотрудники банков не обзванивают клиентов и не выясняют данные карт.



Дело Порошенко. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по факту незаконного назначения служащих Верховного суда. Как следует из обращения работников ВСУ, действия президента в назначении судей нарушают Конституцию Украины и закон о судоустройстве и статусе судей.

Указанные действия квалифицированы по статьям злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364), вмешательство в деятельность судебных органов (ч. 2 ст. 376), невыполнение судебного решения (ч. 4 ст. 382), действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. Ч. 1, 2 ст. 109).



Помощь Италии. Сегодня в римском аэропорту Италии приземлился самолет, который доставил из Украины пять тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19. Так, уже сегодня медицинские работники могут использовать специальные санитайзеры для противодействия распространению болезни.



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