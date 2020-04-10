Татьяну Черновол обвинили в убийстве, а киевлянам запретили выходить на улицу: какой была пятница

Коронавирус в Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что отныне в Украине зараженных коронавирусом людей будут лечить по новому протоколу. По словам чиновника, отредактированная схема, в основу которой легли новые данные исследователей из Японии, будет более эффективной. В МОЗ сообщают об изменениях: в частности - появилась возможность применять лекарственное средство "Фавипиравир", которое используют для лечения новых штаммов гриппа.

А в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киевской области столичные чиновники усиливают карантин. С завтрашнего дня медики ожидают пик заболеваемости, который продлится минимум до 20 апреля. И чтобы оборвать цепь заражений, чиновники просят людей воздержаться от пребывания на улице в эти и следующие выходные:

- с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля;

- с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Кроме того, на Киевщине усилят контроль в общественных местах и культовых сооружениях, чтобы православные не шли святить куличи в момент карантина.





Помощь бизнесу. С введением в Украине карантинного режима национальная экономика и общество получили серьезный удар, последствия которого государство постоянно старается смягчить, обеспечивая льготы и послабления малому и среднему бизнесу (МСБ). Но, как выяснилось, далеко не все представители МСБ ощущают на себе эти ситуативные преимущества. Насколько и для кого принимаемые правительством меры действенны в отечественных реалиях – разбирались "Комментарии".

Преступления Майдана. Государственное бюро расследований сообщило экс-депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Политику предъявили подозрение “в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц” (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В сообщении ГБР говорится, что согласно предварительной информации, 18 февраля 2014 года Черновол выступила в роли руководителя группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева, где размещался офис одной из партий. В офисе на тот момент находился один из сотрудников, который в результате поджога погиб.

Молебен онлайн. Карантин внес коррективы в празднование Пасхи этого года. Так, обычные совместные освящения вербы и пасхальных блюд для мирян в храме и на прихрамовой территории проводить не будут, чтобы не допустить скопления людей. Об этом сегодня рассказали в Украинской Православной Церкви. Во время богослужений в храме должны присутствовать не более 10 человек: священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие люди, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции. Однако все желающие могут посмотреть службу онлайн. При этом отмечается, что находясь дома и приобщаясь к богослужению с помощью трансляции, миряне должны слушать богослужение и совершать молитву перед иконой.

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