Зеленый свет рынку земли в Украине и опасность второй волны коронавируса: каким был понедельник

Обновленный бюжет. Сегодня, 13 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады 249 нардепов поддержали законопроект № 3279-д о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Согласно изменениям, доходы госбюджета сократились с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен (изначально Кабмин предлагал 972,6 млрд гривен), а расходы увеличились с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн (против 1,263 трлн гривен в первоначальном варианте, который нардепы "завалили" 30 марта). Предельный дефицит главного финансового документа страны увеличен с 96,3 млрд до рекордных 298,4 млрд гривен. Эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты голосования и перспективы выживания с таким главным финансовыми документом.





Рынок земли. Депутаты Верховной Рады разблокировали законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Законопроект приняли еще ночью 31 марта. За документ проголосовали 259 нардепов. В поддержку выступили депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос" и несколько внефракционных. Однако после голосования в парламенте было зарегистрировано 13 предложений об отмене голосования. Согласно регламенту, спикер Дмитрий Разумков не мог отправить документ на подпись президенту. На заседании Рады 13 апреля ни одно из предложений не набрало необходимых голосов. Соответственно, все блокирующие постановления отменены и законопроект готов к подписанию.

Что подорожает? Пасхальная корзина накануне праздника существенно не подорожает, заявил министр экономразвития Игорь Петрашко. По его словам, продукты с пасхальной корзине существенно прибавили в цене еще в прошлом месяце, когда в Украине начался карантин. Теперь же объективных причин для резкого скачка нет, считает Петрашко. Три недели подряд цены становились все выше, но затем рост остановился, и последние 10 дней стоимость продуктов питания остается неизменной. Также не должны прибавить в цене мука и хлебо-булочные изделия, поскольку дефицита пшеницы в Украине сейчас нет. А чтобы украинцы не увидели перед Пасхой существенного подорожания, скажем, на муку, яйца, мясо и молочные продукты, Министерство экономразвития ежедневно мониторит рынок и ведет переговоры с поставщиками и продовольственными сетями.

Предупреждение. Китайские медики призывают мир готовиться ко второй волне коронавируса. Ее следует ждать уже в ноябре. Об этом заявил руководитель группы экспертов по борьбе с коронавирусом в Китае Чжан Веньхун. Кроме того, что Чжан Веньхун возглавил группу медиков-экпертов, он сам является практикующим врачом и руководит инфекционным отделением в одной из больниц Шанхая. Он уверен, что победить пандемию до лета - нереальная задача. Пока нет вакцины от коронавируса, он будет атаковать человечество. После относительного затишья летом, Covid-19 может ударить с новой силой уже в ноябре этого года. И тогда врачи снова столкнуться с огромных количеством инфицированных, считает Веньхун.



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