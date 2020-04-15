"Шок" для зама Кличко, табу на утренний воздух в Украине и первая победа над коронавирусом: какой была среда

Последствия пожара в Чернобыле. В Минздраве просят украинцев по утрам оставаться дома. Утренние прогулки на улице сейчас могут негативно сказаться на состоянии здоровья, утверждает министр здравоохранения Максим Степанов. Леса в Чернобыле пылали 10 дней подряд. За это время в воздухе накопилось большое количество продуктов горения и частиц пепла. Их ветер разносит на десятки километров. Особенно опасными продукты горения из Чернобыля могут стать для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Среди них - болезни дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Таким категориям граждан сейчас нужно пить как можно больше воды. Объяснил глава Минздрава, почему опаснее всего на улице находиться именно утром. Дело в том, что в это время в воздухе концентрация опасных частиц самая высокая.

Громкое дело. Вчера СМИ сообщили о якобы получении взятки заместителем мэра Киева Виталия Кличко Николаем Поворозником. Сегодня чиновник прокомментировал опубликованную информацию на своей странице в Facebook. Поворозник отрицает, что брал взятки.

"Это шок для меня, для моей семьи, и для тех, с кем я работаю", - написал он.

По словам чиновника, подозрение ему никто не объявлял: заместитель мэра был вызван в качестве свидетеля на допрос в пятницу.





"Любых разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке – ложь", - заявил Поворозник, добавив, что будет требовать от правоохранительных органов разобраться с распространением неправдивой информации.





Коронавирус в Раде. У народного депутата Вадима Новинского выявили COVID-19. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook, заверив, что не ощущает никаких симптомов заболевания, а его температура - 36,8. Депутат также поделился результатами диагностики — по его словам компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. Вадим Новинский намерен соблюдать режим изоляции. Все те, кто с ним контактировал, пройдут тщательное тестирование.

Арест банды. СБУ задержала участников преступной группировки, причастной к совершению терактов в разных регионах Украины. По предварительным данным, группой руководил криминальный авторитет - ранее неоднократно осужденный житель временно оккупированной территории Крыма, известный по кличке "Ариец". По его руководством злоумышленники совершали особо тяжкие преступления, в том числе заказные. В СБУ сообщают о совершении 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Речь идет о минировании и поджогах жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.





Победа. Первая автономия в Европе объявила, о том, что полностью победила коронавирус. С 4 апреля в Гренландии не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования, заявил главный врач страны Хенрик Хансен. Всего в Гренландии проживает около 57 тысяч человек. Среди них коронавирус подцепили 11 человек. Все они были госпитализированы. И по состоянию на сегодня всех уже выписали домой абсолютно здоровыми, уверяют врачи. Ни единой смерти от коронавируса в стране не зафиксировали.



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