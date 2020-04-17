Опасный воздух в Киеве и расстрел людей в Кривом Роге: какой была страстная пятница в Украине

Опасная столица. Смог в Киеве превратил воздух в украинской столице в один из самых опасных в мире. Накануне он возглавил этот антирейтинг, сообщает портал QIAir, который исследует качество воздуха на планете. Сегодня же Киев уступил лидерские позиции городу Чиангмай в Таиланде, но остался в первой тройке. Не выходить по возможности на улицу киевлян призывают мер Киева Виталий Кличко и Министерство здравоохранения Украины. Это один из немногих способов сейчас защитить себя от опасности.



Долги за коммуналку. С начала весны, в том числе из-за карантинных мер, украинцы значительно снизили платежи за жилищно-коммунальные услуги. Спасая потребителей, правительство “бьет” по поставщикам услуг. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чем это может обернуться и есть ли выход из создавшейся ситуации. Так, в марте уровень расчетов за тепло и газ составляет 70% от показателя прошлого месяца, по воде – около 80%. А уровень расчетов участников рынка за услуги Укрэнерго по передаче электроэнергии в марте не превышал 60%.

. В Кривом Роге мужчина расстрелял 25-летнюю девушку и 27-летнего парня . Трагедия произошла накануне вечером на улице Дышинского. Местные жители слышали два выстрела , вышли на улицу и увидели окровавленных людей. Известно, что 25-летняя девушка скончалась до приезда скорой. Ее спутник выжил. Предположительно, убийца стрелял из дробовика и скрылся с места преступления на черной Mazda 6. В случившемся заподозрили 52-летнего мужчину, который сегодня в 5:30 утра совершил суицид, выпрыгнув с окна восьмого этажа до того, как копы смогли попасть в его квартиру. Стражи порядка нашли его тело, а также оружие, из которого могли убить девушку и ранить парня. Предполагают, девушка была сожительницей стрелка, и убил он ее на почве ревности.

Новое имя Луганску. Так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал “указ” о переименовании города Луганска в Ворошиловград. Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет “превращаться” в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из “документа”, под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!