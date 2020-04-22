Новый план Кабмина по снятию карантина в Украине и стрельба во Львове: какой была среда

Сегодня правительство продлило карантин в Украине до 11 мая. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, между 3 и 8 мая ожидается пик заболевания коронавирусом, поэтому завершать карантин сейчас еще рано. Кроме того, у правительства есть план из 5 этапов, который запустят при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. По словам Шмыгаля, минимум в течение 10 дней процент выявленных случаев должен не меняться, колебаясь в пределах плюс-минус 5%. Второе условие для внедрения плана Кабмина - больницы должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%. Эксперты оценили для издания "Комментарии" продление карантина правительством Украины.

Премьер считает, что после окончания карантина украинцев в течение двух лет ждет жизнь по новым правилам. Даже после окончания карантина в Украине в мае, по его словам, у украинцев не должно быть заблуждений, что коронавирус отступил и нужно жить, как и раньше. Как и в других странах, в Украине может быть вторая волна заболеваемости. Поэтому украинцам придется еще долго придерживаться масочного режима, определенных правил дезинфекции, социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, общественных местах, магазинах и так далее.

Обещание Зеленского. Глава государства Владимир Зеленский спустя год со дня своего избрания в качестве лидера нации заявил, что помнит о своем предвыборном обещании - закончить войну с Россией на Донбассе и установить в регионе мир, а потому достигнет этой цели до конца президентской каденции.

"Уверен персонально. До окончания срока моей каденции мы закончим эту войну", - кратко и решительно заявил украинский гарант.

При этом Зеленский отметил, что его уверенность основана не просто на предположениях, а на конкретных действиях.

Должность для Саакашвили. Сегодня появилась информация, что бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьер-министры по реформам. Позже он сам прокомментировал слухи на своей странице в Facebook.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал он.

Саакашвили заявил о поддержке Зеленского и его команды во время выборов, а также о сложном периоде для страны впереди. По его словам, к возможной новой должности относится с очень большой ответственностью.

Убийство. Во Львове средь бела дня произошла стрельба, в результате которой погиб человек. По предварительным данным полиции, в подъезде одного из домов несколько неизвестных в балаклавах напали на двух львовян. При этом, злоумышленники применили огнестрельное оружие. Один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После того, как застрелили мужчину, нападавшие скрылись с места происшествия, предположительно, на "Форде" светло-серого цвета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!