Сближение Украины с РФ, карантин нардепа Холодова на Кипре и сотня мертвецов в фургонах: каким был четверг

Обращение к миру. Сегодня состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нардепы проголосовали за обращение к коллегам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Речь о незаконной аннексии Крымского полуострова и оккупации отдельных районов Донбасса, политических репрессиях против граждан Украины и освобождении политических заключенных - граждан Украины. Свои голоса за это обращение отдали 309 парламентариев.

Сближение Украины и РФ. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова предоставить российскому "Газпрому" свои подземные хранилища для хранения газа. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это предложение, а также возможность экономического сближения Украины и РФ на фоне разворачивающегося мирового кризиса.

Карантин Холодова. Сегодня в Сети не утихали разговоры вокруг нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова, который уже больше месяца находится на Кипре. Сам парламентарий объяснил свой отдых тем, что он скорее всего переболел коронавирусом, поэтому и не смог вернуться домой в срок. Журналистам удалось выяснить, что на самолет до Кипра Андрей Холодов сел 15 марта. То есть за 2 дня до того, как президент Владимир Зеленский анонсировал закрытие воздушного пространства. Затем все тот же Зеленский призвал украинцев немедленно вернуться домой из-за границы. Но среди тех, кто к призыву прислушался, депутата с президентской партии не оказалось. Сам Холодов подтверждает то, что отправился на Кипр 15 марта, но говорит, что после полета он почувствовал ухудшение состояния здоровья, заподозрив коронавирус. Дескать, в Раде он сидит недалеко от Руслана Горбенко и Владимира Ватраса, которые на тот момент уже объявили о своем положительном результате теста на COVID-19. По словам Холодова, у него были все симптомы коронавируса, и трижды к нему приезжали медики, однако тест не проводили. Все это время, по словам нардепа, он был в самоизоляции. Уже сегодня Холодов намерен вернуться в Украину

Взрывы. Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады считает, что взрывы на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область), которые произошли весной 2017 года, были вызваны подрывом специальных зарядов, заранее заложенных в землю. Полный отчет должен появиться до 1 мая, но уже понятно, что кому-то "прилетит". К тому же, намечается продолжение расследования и по другим военным складам, взлетевшим в воздух. В ситуации разбирался портал "Комментарии".

Сотня трупов. В Нью-Йорке обнаружили чудовищную находку. Местные жители сообщили о трех подозрительных фургонах, от которых исходит неприятный запах. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в грузовиках более сотни бездыханных тел. Как выяснилось, фургоны были припаркованы у похоронного бюро: оно было настолько переполнено, что тела было негде хранить. В результате, начальство распорядилось сложить “лишних” в обычные машины без спецохлаждения.

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