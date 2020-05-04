Новые правила карантина в Украине и "везучая" Тимошенко с 5,5 миллионами долларов от США: каким был понедельник

Новое решение правительства. Сегодня Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с 11-го вводит множество ослаблений. Согласно решению правительства, через неделю начнут работу парки, скверы, зоны отдыха, музеи, библиотеки. Начнут принимать клиентов стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, а также заработают парикмахерские, маникюрные, педикюрные салоны, летние площадки кафе и ресторанов, наладится оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах, сервис бытовой техники. Всё – при соблюдении противоэпидемических мероприятий. Новое решение Кабмина и его последствия для портала “Комментарии” оценили эксперты.

Выигрыш Тимошенко. Народный депутат Юлия Тимошенко внесла изменения в свою декларацию, в которую вписала более 148 миллионов гривен выигрыша в суде. Политик пояснила: она отсудила в США многомиллионную "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Согласно декларации, выигрыш составил 148 345 441 гривню, что эквивалентно примерно 5,5 млн долларов. Тимошенко говорит, что деньги получила от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Другие же подробности этого дела она раскрывать не может: мол, это перечит законодательному регулированию в США в отношении юридических ограничений в деле.

Нарушители карантина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в период действия национального карантина наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Ровенской области. Министр отметил, что только за последние два дня полиция составила 10 303 протокола о нарушениях карантинных норм. Аваков говорит, что в целом проверка установила нарушения почти по каждой области.

“Мы имеем в лидерах, как это ни странно, Ровенскую область. Это я говорю об объектах питания. У нас есть 26 случаев, когда работали с нарушениями кафе или рестораны. Донецкая область - 17, Харьковская - 14, Запорожская - 12", - подчеркнул министр, призывая украинцев готовиться к адаптивному карантину и оставаться оптимистами.

Скандал в Черкассах. Мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который невзирая на постановление Кабмина, ослабил карантин в своем городе, пришла повестка. Допрос в полиции назначили на 4 мая, и советник мэра Станислав Коломиец решил собрать сторонников под управлением полиции, где и должны были допрашивать городского голову по делу об отмене карантинных ограничений. Однако допрос отменили. Коломиец говорит, что полицейские якобы хотят избежать массовой акции протеста во время карантина.

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