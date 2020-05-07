Массовое тестирование на COVID-19 в Украине и глобальные изменения в работе общественного транспорта: каким был четверг

Массовое тестирование на вирус. Верховная Рада вводит ряд дополнительных мер, которые помогут бороться с эпидемией коронавируса в Украине. Об этом стало известно во время сегодняшнего заседания парламента. Так, 336 голосами "за" принят Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы охраны здоровье Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19". Во время карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены медикам будут предоставлять пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы. Также вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях для людей, которые обращаются за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, контактных с больными COVID-19 лиц, медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медпомощи таким больным, работников Нацполиции, Нацгвардии и т.д.

Общественный транспорт. Серьезные изменения в работу общественного транспорта в Украине до 22 мая вносить не будут. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий. Все глобальные изменения начнутся после этой даты. Уже с 22 мая перечень лиц, которые получат право проезда на общественном транспорте значительно расширят. Среди них могут оказаться, например, представители малого бизнеса. Но к пассажирам будут предъявлять жесткие требования. А вот как быть с метро, в Министерстве инфраструктуры пока не знают. 22 мая его, вероятнее всего, не запустят.

Угодили в "Миротворец". Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в российском документальном фильме заявили о единстве россиян и украинцев, после чего угодили в базу сайта "Миротворец" за "отрицание российской агрессии", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", "манипуляцию общественно значимой информацией". Эксперты оценили для издания "Комментарии" эту неоднозначную ситуацию.



Вся правда о скандальном законе. Почему создание игровой Мекки в Украине вроде Лас-Вегаса – утопия, сколько лотерейные операторы зарабатывали во времена запрета игорного бизнеса и как законопроект 2285-д заставит игроков азартного рынка работать "в минус" или снова уходить в подполье. Ответы на эти и другие вопросы в интервью порталу "Комментарии" дала председатель ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" и эксперт-разработчик законопроекта по выведению азартного рынка из тени Елена Мочалова.

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