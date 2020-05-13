Карантинный бонус украинцам и "зеленый свет" антиколомойскому закону: какой была среда

Смягчение карантина. Украинское правительство продолжает отменять ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Так, очередным смягчением стали работа летних площадок в заведениях общепита и разрешение на передвижение по улицам группами до восьми человек. Такие постановления были приняты на заседании Кабмина. Глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что предыдущее смягчение карантина, которое ввели в стране с 11 мая, необходимо расширить.

Антиколомойский закон. Сегодня парламент принял во втором чтении и в целом законопроект 2571-д, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков, а также – возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности. "За" проголосовали 270 нардепов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические и экономические аспекты принятого Верховной Радой банковского (антиколомойского) закона.

Налоговые каникулы. Верховная Рада решила изменить Налоговый кодекс. Законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" приняли во втором чтении. Законопроект предусматривает, что до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов). От налогов освободили также помощь по частичной безработице. Согласно новым правилам, пособие по частичной безработице будут получать и предприниматели.

Запрет на полеты. В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что не планируют восстанавливать авиасообщение с 22 мая – даты предположительного выхода с карантина, который уже обещали продлить. А потому, отмечают в правительстве, авиакомпании, которые открыли бронирование рейсов с 23 мая, вводят людей в заблуждение. Эксперты оценили для издания "Комментарии" продолжающийся в Украине "карантинный" запрет на полеты, а также спрогнозировали, реально ли после этого будет восстановиться авиакомпаниям, и не имеют ли запреты цель разорить их и скупить за бесценок.

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