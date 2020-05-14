Запуск детсадов, "реанимация" транспорта и возможное участие Зеленского в "наказании" Порошенко: каким был четверг

Ослабление карантина. Второй этап выхода Украины с карантина начнется в следующую пятницу, 22 мая. Какие ограничения снимут, рассказал сегодня глава МОЗ Максим Степанов.

Украина перейдет ко второму этапу ослабления карантина, если не будет резкого скачка заболеваемости коронавирусом. В частности, разрешат:

- открыть детские садики;

- запустить общественный транспорт в полноценном режиме;

- устраивать спортивные соревнования. Однако попасть смогут туда только спортсмены, их тренеры и судьи. Для зрителей подобные мероприятия пока будут закрыты;

- организовать ВНО. Ранее в Министерстве образования рассказали, что независимое тестирование для абитуриентов в этом году отменять не будут. Стартует же оно в конце июня;

- открыть отели. Стоит заметить, что отели будут принимать постояльцев, но рестораны будут закрыты. Подробные критерии для запуска работы общественного транспорта, садиков и проведения спортивных мероприятий Кабмин разработает в течении ближайшего времени, рассказал министр здравоохранения.

Следующий - третий - этап выхода из карантина может начаться в Украине в июне. Ориентировочно через 10 дней после начала второго этапа.

Бой безработице. Правительство Украины планирует в течение месяца создать 154 тысячи рабочих мест в сфере строительства дорог, 150 тысяч – в благоустройстве и 85 тысяч – в сельском хозяйстве. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти инициативы, а также рассказали, где еще можно создать новые рабочие места, чтобы перезапустить или переформатировать отечественную экономику в условиях кризиса.

Откровение о делах Порошенко. Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сделал признание: мол, уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко обсуждали с нынешним главой Украины Владимиром Зеленским. По словам Рябошапки, преследования Порошенко напоминают ему времена Януковича, который также наказывал своих политических оппонентов.





ЧП на границе. На Закарпатье на пограничников напали контрабандисты, которых поймали на контрабанде сигарет в Румынию. Во время погони правоохранителям разбили автомобиль и чуть не задавили их самих.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!