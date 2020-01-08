МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Ирак

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Посольство Украины в Ираке просит украинцам воздержаться от поездок в эту страну, сообщает пресс-служба ведомства.
"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует
украинским воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с
безопасностью в этой стране", – говорится в сообщении.
В тоже время, тем гражданам Украины, которые уже находятся в Ираке стоит необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также избегать мест массового скопления людей.
Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).
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