МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Ирак

Посольство Украины в Ираке просит украинцам воздержаться от поездок в эту страну, сообщает пресс-служба ведомства.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинским воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране", – говорится в сообщении.

В тоже время, тем гражданам Украины, которые уже находятся в Ираке стоит необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также избегать мест массового скопления людей.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.





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