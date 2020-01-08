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МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Ирак

Без надобности Ирак не стоит посещать

сегодня, 13:31
Автор:

• Наталья Шевченко

 Посольство Украины в Ираке просит украинцам воздержаться от поездок в эту страну, сообщает пресс-служба ведомства. 

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинским воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране", – говорится в сообщении.

В тоже время, тем гражданам Украины, которые уже находятся в Ираке стоит необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также избегать мест массового скопления людей.

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 граждан Украины. Все, находившиеся на борту, погибли. Идентифицировать погибших пассажиров и экипаж рейса "Тегеран – Киев" будет непросто: на борту произошел пожар, поэтому некоторые тела обгорели.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Однако в авиакомпании версии о технической неисправности и ошибке экипажа отвергли.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

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Источник: https://iraq.mfa.gov.ua/ua/press-center/note's/10055-posolystvo-rekomenduje-ukrajincyam-jaki-planujuty-vidvidati-irak-utrimatisya-vid-pojizdok-bez-krajnyoji-neobkhidnosti
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