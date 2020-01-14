Названы сроки репатриации тел погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Для возвращения тел погибших канадцев в авиакатастрофе самолета “МАУ” в Тегеране может понадобиться несколько месяцев. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Global News.

Он отметил, что для репатриации тел потребуется не недели, а возможно месяцы, однако для скорейшего возвращения погибших их семьям они будут делать все возможное, чтобы это произошло быстрее.

"Это одно из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии - похоронить своих родных как можно быстрее. К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах", - сказал Трюдо.

Как ранее сообщали "Комментарии", крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане 7 стран – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана сначала официально опровергли причастность к крушению самолета, но, в итоге, 11 января официально признали, что сбили украинский авиалайнер "непреднамеренно". По словам военных, это случилось, потому что самолет якобы совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!