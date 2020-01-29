Коронавирус в Китае: стало известно сколько людей и в каких странах заразились

Не менее 132 человек во всем мире уже стали жертвами нового типа коронавируса, который изначально выявили в китайском городе Ухань. Кроме того, зафиксировано более 6000 подтвержденных случаев в Китае. Об этом пишет CNN.



Отмечается, что почти 60 млн человек оказались заблокированы в китайских городах, в которых объявлен карантин. Кроме того, уже подтверждены 93 случая заражения вирусом за пределами Китая. США, Япония и несколько других стран в настоящее время вывозят своих граждан из Уханя.

Вот где распространился коронавирус:

- Материковый Китай – по состоянию на среду, было 6 061 подтвержденных случаев заболевания вирусом в материковом Китае, в том числе 132 смерти, по данным китайских официальных лиц.

- Австралия – есть по крайней мере семь случаев заболевания, подтвержденного в Австралии. В среду премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что правительство работает над эвакуацией австралийских граждан из провинции Уэби.

- Камбоджа – один случай заболевания вирусом был подтвержден в Камбодже в понедельник.

- Канада – у канадской пары подтвердили заражение вирусом, после посещения Ухани.

- Франция – первая европейская страна, где были подтверждены случаи заболевания вирусом, сейчас у них есть пять случаев заболевания, в том числе один китайский турист.

- Германия – собщается о четырех случаях заболевания, которые работали на одном рабочем месте.

- Гонконг – полуавтономный город, граничащий с материковым Китаем, сообщил о восьми случаях заболевания вирусом и временно закрывает некоторые из своих границ.

- Япония – зарегистрировано не менее семи случаев заболевания, в том числе один мужчина, который никогда не был в городе Ухань.

- Макао – полуавтономный город на юге Китая, в городе подтвердили по меньшей мере пять случаев заболевания уханьским коронавирусом.

- Малайзия – они сообщили о семи случаях заболевания, все пациенты являются гражданами Китая.

- Непал – есть один подтвержденный случай в Непале. Заболел аспирант, который живет в Ухане, но улетел в Непал ранее в этом месяце.

- Сингапур – страна подтвердила пять случаев заболевания вирусом и рекомендует своим гражданам избегать всех несущественных поездок в материковый Китай.

- Южная Корея – четыре случая заболевания были подтверждены в Южной Корее.

- Шри-Ланка – есть один зарегистрированный случай уханьского коронавируса в Шри-Ланке.

- Тайвань – всем жителям провинции Хубэй запрещен въезд на самоуправляющийся остров после того, как на Тайване было подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом.

- Таиланд – самое большое количество подтвержденных случаев заболевания за пределами Китая, Таиланд сообщил о 14 случаях заболевания.

- Объединенные Арабские Эмираты – ОАЭ подтвердили четыре случая заболевания коронавирусом, все из одной семьи.

- Соединенные Штаты – пять случаев заболевания были подтверждены со всей страны.

- Вьетнам – два случая были подтверждены во Вьетнаме, они исходят от дуэта отца и сына.

- Финляндия – 29 января вечером стало известно, что в Финляндии подтвердили случай заболевания новым типом коронавируса.





Ранее "Комментарии" писали, что В Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии из-за коронавируса, на борьбу с которым в стране бросили все силы и средства. Всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000 человек. Специализированную больницу открыли неподалеку от города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков, волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но правительство решило экстренно использовать помещение для помощи заболевшим коронавирусом. Кроме того, за распространение ложной информации об эпидемии начались задержания: арестовали одного человека, а еще шестерым предъявили административное нарушение.

Тем временем авиакомпания "Международные авиалинии Украины" совершит рейсы из Китая для эвакуации наших туристов. Вылеты запланированы на 30 января и 3 февраля. Отмечается, что в Китай отправят два пустых самолета. Известно, что рейс 3 февраля будет последним: после этого Украина прекращает авиасообщение с Китаем на неопределенный срок. С учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет уже более шести тысяч человек.

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