Коронавирус в Китае: стало известно сколько людей и в каких странах заразились

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Не менее 132 человек
во всем мире уже стали жертвами нового типа коронавируса, который
изначально выявили в китайском городе Ухань. Кроме того, зафиксировано более 6000 подтвержденных
случаев в Китае. Об этом пишет CNN.
Отмечается, что почти 60 млн человек оказались
заблокированы в китайских городах, в которых объявлен карантин. Кроме того, уже
подтверждены 93 случая заражения вирусом за пределами Китая. США, Япония и
несколько других стран в настоящее время вывозят своих граждан из Уханя.
Вот где распространился коронавирус:
- Материковый Китай – по состоянию на среду, было 6
061 подтвержденных случаев заболевания вирусом в материковом Китае, в том числе
132 смерти, по данным китайских официальных лиц.
- Австралия – есть по крайней мере семь случаев заболевания, подтвержденного в Австралии. В среду премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что правительство работает над эвакуацией австралийских граждан из провинции Уэби.
- Камбоджа – один случай заболевания вирусом был подтвержден в Камбодже в понедельник.
- Канада – у канадской пары подтвердили заражение вирусом, после посещения Ухани.
- Франция – первая европейская страна, где были подтверждены случаи заболевания вирусом, сейчас у них есть пять случаев заболевания, в том числе один китайский турист.
- Германия – собщается о четырех случаях заболевания, которые работали на одном рабочем месте.
- Гонконг – полуавтономный город, граничащий с материковым Китаем, сообщил о восьми случаях заболевания вирусом и временно закрывает некоторые из своих границ.
- Япония – зарегистрировано не менее семи случаев заболевания, в том числе один мужчина, который никогда не был в городе Ухань.
- Макао – полуавтономный город на юге Китая, в городе подтвердили по меньшей мере пять случаев заболевания уханьским коронавирусом.
- Малайзия – они сообщили о семи случаях заболевания, все пациенты являются гражданами Китая.
- Непал – есть один подтвержденный случай в Непале. Заболел аспирант, который живет в Ухане, но улетел в Непал ранее в этом месяце.
- Сингапур – страна подтвердила пять случаев заболевания вирусом и рекомендует своим гражданам избегать всех несущественных поездок в материковый Китай.
- Южная Корея – четыре случая заболевания были подтверждены в Южной Корее.
- Шри-Ланка – есть один зарегистрированный случай уханьского коронавируса в Шри-Ланке.
- Тайвань – всем жителям провинции Хубэй запрещен въезд на самоуправляющийся остров после того, как на Тайване было подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом.
- Таиланд – самое большое количество подтвержденных случаев заболевания за пределами Китая, Таиланд сообщил о 14 случаях заболевания.
- Объединенные Арабские Эмираты – ОАЭ подтвердили четыре случая заболевания коронавирусом, все из одной семьи.
- Соединенные Штаты – пять случаев заболевания были подтверждены со всей страны.
- Вьетнам – два случая были подтверждены во Вьетнаме, они исходят от дуэта отца и сына.
- Финляндия – 29 января вечером стало известно, что в Финляндии подтвердили случай заболевания новым типом коронавируса.
Ранее
"Комментарии" писали, что В Китае продолжается эпидемия смертельной пневмонии
из-за коронавируса, на борьбу с которым в стране бросили все силы и средства.
Всего за два дня пустующее здание превратили в медицинский центр на 1000
человек. Специализированную больницу открыли неподалеку
от города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные
сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков,
волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но
правительство решило экстренно использовать помещение для помощи заболевшим
коронавирусом. Кроме того, за распространение ложной информации об эпидемии начались задержания: арестовали одного
человека, а еще шестерым предъявили административное нарушение.
Тем временем авиакомпания "Международные авиалинии
Украины" совершит рейсы из Китая для эвакуации наших
туристов. Вылеты запланированы на 30 января и 3 февраля. Отмечается, что
в Китай отправят два пустых самолета. Известно, что рейс 3 февраля будет последним:
после этого Украина прекращает авиасообщение с Китаем на неопределенный срок. С
учетом подтвержденных случаев заболеваний в других странах мира, общее количество заразившихся людей составляет
уже более шести тысяч человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости