Китай тестирует российский препарат от коронавируса

Китай приступил к тестированию противовирусного препарата российского производства прямого действия триазавирин, который направлен на борьбу с коронавирусом 2019-nCov. Об этом рассказал замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой, пишут "РИА Новости".



"Выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов, чтобы ускорить создание вакцины, российским медикам пока не удалось", - сказал Краевой.

Напомним, 5 февраля, в Украину должны завезти тест-систему, которая диагностирует коронавирус из Китая, кроме того, мы писали, что медицинские маски не спасут от коронавируса, но они способны снизить риск заражения.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно, не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло и в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему миру, стал поводом для шуток и мемов.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что украинские китайцы отправили тонны масок в эпицентр коронавируса. В сети обнародованы фото.





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