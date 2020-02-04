Китай тестирует российский препарат от коронавируса

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Китай приступил к тестированию противовирусного
препарата российского производства прямого действия триазавирин, который
направлен на борьбу с коронавирусом 2019-nCov. Об этом рассказал замглавы
Минздрава РФ Сергей Краевой, пишут "РИА Новости".
"Выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов, чтобы ускорить создание вакцины, российским медикам пока не удалось", - сказал Краевой.
Напомним, 5 февраля, в Украину должны завезти тест-систему, которая диагностирует коронавирус из Китая, кроме того, мы писали, что медицинские маски не спасут от коронавируса, но они способны снизить риск заражения.
Как сообщало
издание "Комментарии", в Украине две команды
ученых работают над созданием теста на
коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве
здравоохранения и СНБО.
Пользователи интернета,
как обычно, не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так
произошло и в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал
много шума по всему миру, стал поводом для шуток и мемов.
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