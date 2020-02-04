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Китай тестирует российский препарат от коронавируса

Китай начал испытание российского препарата против короновируса

сегодня, 12:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Китай тестирует российский препарат от коронавируса

Китай приступил к тестированию противовирусного препарата российского производства прямого действия триазавирин, который направлен на борьбу с коронавирусом 2019-nCov. Об этом рассказал замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой, пишут "РИА Новости".

"Выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов, чтобы ускорить создание вакцины, российским медикам пока не удалось", - сказал Краевой. 

Напомним, 5 февраля, в Украину должны завезти тест-систему, которая диагностирует коронавирус из Китая, кроме того, мы писали, что медицинские маски не спасут от коронавируса, но они способны снизить риск заражения.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно, не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло и в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему миру, стал поводом для шуток и мемов.

 Ранее портал "Комментарии" информировал, что украинские китайцы отправили тонны масок в эпицентр коронавируса. В сети обнародованы фото.



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Источник: https://ria.ru/20200204/1564227542.html
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