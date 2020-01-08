Новые обстрелы в Ираке: две ракеты попали в «зеленую зону» в Багдаде

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Две ракеты "Катюша" упали в "зеленой зоне" в Багдаде
(Ирак), где расположены правительственные здания, а также здания посольств
других стран. Об этом пишет CNN со
ссылкой на данные Объединенного военного командования Ирака.
Сообщается, что ракетные удар был нанесен сразу после
полуночи четверга по местному времени (после 23:00 по киевскому времени в
среду). Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Команда CNN в Багдаде сообщает, что из "зеленой зоны" были
слышны сирены и два взрыва.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня Иран совершил ракетный обстрел военных баз
США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную
атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар
по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам. Во время обращения к
нации Дональд Трамп заявил о введении санкций
против Ирана.
Кроме того, эксперты рассказали,
к чему это может привести и отразится ли как-то на Украине.
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