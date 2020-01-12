Ирак может лишиться доступа к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, - СМИ

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Государственный американский департамент может закрыть Ираку доступ
к своему счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в случае вывода из
страны американских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой
на источники среди чиновников Ирака.
По информации газеты, данное заявление было озвучено во время телефонного разговора премьер-министру Ирака Аделю Абд
аль-Махди.
На данный момент
неизвестно, какая сумма находится на
счетах, но, как отмечает газета, там хранятся деньги, которые были выручены от
продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в
финансовой системе страны.
WSJ напомнила, что четыре года назад Америка на две недели
ограничивала доступ к счету ЦБ Ирака, опасаясь, что через него деньги идут в
иранские банки и на счета "Исламского государства".
Официально власти США, Ирака и представители Федерального
банка Нью-Йорка данную информацию не прокомментировали.
Кроме того, эксперты рассказали, к чему это может привести и отразится ли как-то на Украине.
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