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В Иране арестовали причастных к крушению самолета “МАУ”

Начались первые аресты виновных в крушении украинского самолета

сегодня, 10:47
Автор:

• Наталья Шевченко

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета "МАУ". Об этом рассказал представитель судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили, пишет Reuters

Число арестованных иранских военных он не сообщил, а также других подробностей о произошедшем.

Как ранее сообщали "Комментарии", крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра.  На борту находились  граждане 7 стран – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии. 

Власти Ирана сначала официально опровергли причастность к крушению самолета, но, в итоге, 11 января официально признали, что сбили украинский авиалайнер "непреднамеренно". По словам военных, это случилось, потому что самолет якобы совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.


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Источник: https://www.reuters.com/
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