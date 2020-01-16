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США возобновили совместные операции с Ираком

ВС США возобновили совместные операции с Ираком

сегодня, 02:18
Автор:

• Ольга Чародий

Подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком. Об этом сообщает Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Решение о возобновлении военных операций в Ираке было принято менее чем через две недели после того, как иракский парламент проголосовал за вывод американских войск из Ирака. 

Два американских военных чиновника, подтвердили изданию, что совместные военные операции между Ираком и США возобновились. Газете не удалось получить в Багдаде сведения, кто именно санкционировал возобновление совместных военных операций.

На данный момент правительство Ирака данное  заявление не прокомментировало.

Ранее "Комментарии" писали, что 8 января Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам. Во время обращения к нации Дональд Трамп заявил о введении санкций против Ирана. Также американский президент заявил, что Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие.

Отметим, что президент Ирана Хасан Рухани подписал принятый парламентом закон, который признает армию Соединенных Штатов Америки и Министерство обороны США (Пентагон) террористическими организациями.



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Источник: https://www.nytimes.com/2020/01/15/world/middleeast/us-military-iraq.html?campaign_id=60&instance_id=0&segment_id=20356&user_id=54725c8525c94ac4167588d4a705715e®i_id=106046959
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