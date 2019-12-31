"Комментарии" публикуют подборку самых ярких фотожаб за весь год

Несмотря на сложные времена на политической арене, как в Украине, так и во всем мире, пользователи социальных сетей всегда находят повод для юмора. Издание "Комментарии" в канун Нового года сделала для своих читателей подборку лучших фотожаб 2019 года.

Январь

В новогоднем шоу лидер "95-го квартала", а ныне президент Украины заявил о том, что он решил баллотироваться в президенты.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал с вселенским патриархом Варфоломеем Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Как известно в этом году в Украине прошли выборы президента, и много кандидатов на главный пост страны во время предвыборной гонки успели отличиться. Бывший министр экологии Игорь Шевченко, который выдвигался в кандидаты в президенты на Всемирном экономическом форуме в Давосе пытался забрать несколько шапок, которые бесплатно раздают организаторы и взял вместо одной положенной сразу пять, и ходил за ними несколько раз.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выставил свое семейное фото, но мастера фотошопа постарались на славу. Вышло так, что одну ногу он подогнул под себя , политику "приделали" вторую левую ногу.

Февраль

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции сказал о том, что его "кинули как лоха" в Евросоюзе.

Певица Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2019 отказалась от участия, после этого разразился скандал.

Март

Петр Порошенко во время визита в Запорожье снял шапку с девушки из толпы людей, которые пришли к нему на встречу.



Международный женский день 8 марта стал объектом шуток в Сети и создания фотожаб.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил готовность к началу ремонтных работ Шулявского путепровода. Чиновник обнародовал фото с "ночной инспекции", на каких он представил в кепочке с острым козырьком.

Юлия Тимошенко по дороге на Донбасс купила хот-дог на заправке.

Перед стартом президентских выборов соцсети в марте обсуждали последние шедевры агитации и "перлы" кандидатов. В прицел попал в первую очередь креатив политических пиарщиков. Например, темой для шуток стали билборды в поддержку Порошенко с лаконичным призывом "Думай".

Апрель

Значимым событием апреля стала сдача анализов кандидатами на должность главы государства, которые по предложению Зеленского проверились на наркотики и алкоголь.



Зеленский предложил провести теледуэль на футбольном стадионе в Киеве, выставив Порошенко целый ряд условий. Пятый президент объявил о готовности встретиться на стадионе, и не против выполнения по крайней мере части требований.

На НСК "Олимпийский" состоялись дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.



Май

Шоумен Владимир Зеленский выиграл президентские выборы в Украине и в ступил в должность главы государства.

Президент сфотографировался с членами своей команды на заправке. В руках у президента - шаурма, остальные держали стаканчики с кофе.

Зеленский впервые официально посетил позиции украинской армии на передовой. Пользователей соцсетей насмешила голубая рубашка президента, потому что его предшественник Петр Порошенко на передовой одевался, в основном, в камуфляж.

Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили - тоже постоянному герою мемов и фотожаб.

"Прямую линию" Путина высмеяли яркими карикатурами

Июль

"Дизель шоу" выходцы из города Николаева, высмеяли политические билборды самых популярных партий в Украине и представили свои варианты.

Во время рабочего совещания в Борисполе, когда секретарь горсовета Ярослав Годунок взял слово, Зеленский выгнал его со словами: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Выйди, пожалуйста. Иди, гуляй. Ща позвоню Баканову по поводу этого черта".

Август



В Киеве состоялась репетиция парада ко Дню Независимости Украины

Сентябрь



С премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху на заседании кабинета произошёл забавный случай, когда он заявил, что накануне, во время визита в Лондон, встретился с Борисом Ельциным. Чиновник перепутал умершего в 2007 году первого президента России с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Шведская активистка Грета Тунберг в ходе выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке обвинила мировых лидеров в "пустой болтовне" и добавила, что те "украли ее мечты и детство".

Октябрь

Новость о визите голливудского актера Тома Круза в Киев стала поводом для креативных фотожаб.

Кива переписывался с девушкой по телефону, после переписки он начал трогать свои гениталии.

Богдана Яременко уличили в переписке с проституткой, с которой он договаривался о встрече, и все это происходило прямо в зале во время пленарного заседания. На фото видно, как Яременко, не отрывая пальца от кнопки для голосований, переписывался с 32-летней Алиной, которую спрашивал про условия встречи. Женщина выложила свои расценки и описала, какие секс-услуги предлагает, а на какие имеет табу.

Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".

В выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" ведущий Евгений Кошевой и женская часть Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Веревки высмеяли сгоревший дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Заявление "Команды Зеленского" о том, что 90% украинцев не имели доступа к интернету, а новое правительство всего за несколько месяцев работы исправило "катастрофическую" ситуацию, насмешили украинцев.

Ноябрь



Глава офиса президента Украины Андрей Богдан отреагировал на информацию о якобы драке между ним и главой СБУ Иваном Бакановым.

После информации о том, что российская сторона передала Украине корабли "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" без розеток, плафонов и унитазов, пользователи соцсетей решили проиллюстрировать этот инцидент

Декабрь

Ресурс Cartoon Movement с помощью “фотожабы” в Сети высмеял президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина



