Военные США заранее знали об атаке Ирана, - СМИ

Американские военные на базе "Айн Аль-Асад" в Ираке знали о запланированной иранской атаке, что позволило им спрятаться за несколько часов до начала ракетного обстрела. Об этом со ссылкой на военные базы сообщает CNN.

Большинство военнослужащих или вылетели из базы, или укрылись в бункерах за несколько часов до атаки. Она продолжалась около двух часов, нацелена только на американские базы, которые составляют около четверти иракской базы.

Офицеры назвали "чудом" то, что на обстрелянной площадке не было жертв.

Ранее "Комментарии" писали, что Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам. Во время обращения к нации Дональд Трамп заявил о введении санкций против Ирана. Также американский президент заявил, что Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие.

Кроме того, эксперты рассказали, к чему это может привести и отразится ли как-то на Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!