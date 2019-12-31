Уникальная веха в истории Украины: политические итоги 2019 года, о котором будут вспоминать десятилетиями

Уходящий 2019 год запомнился нам, как никакой другой, именно его началом. Большинство граждан и гостей нашей страны, сидя в новогоднюю ночь перед экранами телевизоров, неожиданно для себя увидели не казенное поздравление действующего президента, а лицо известного комика и бизнесмена, который заявил о твердом намерении стать будущим президентом.



Поход Зеленского на выборы и разделение страны на два лагеря

Тогда обещание Владимира Зеленского на фоне новогодней елки: "Я иду!" вселило в умы и сердца украинцев свежее дыхание надежды, чего большинство сограждан уже и не ждали. И это оказался один из тех редких случаев, когда формула "начну новую жизнь с Нового года" нашла свое воплощение — после боя курантов в стране появилась совершенно новая политическая повестка, а общество строго разделилось на тех, кто поддерживает Зеленского и тех, кто остро не принимает.





Новый президент и его первые шаги

Уникальная веха украинской истории — новичок и аматор в политике Владимир Зеленский становится абсолютным победителем в первом туре президентских выборов и с большим отрывом (73% против 24%) оставляет позади своего главного конкурента Петра Порошенко. Общество в подавляющем большинстве ликует. Разумеется, не последнюю роль в победе Зеленского сыграли такие обещания как "Конец эпохи бедности" и "Весна пришла, время сажать", что по большей части является популизмом. Но не отнять и того, что именно этот кандидат стал олицетворением честности, порядочности и всенародной любви в старом и "зашкваренном" украинском политикуме.

Во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распускает старый состав Верховной Рады VIII созыва и объявляет внеочередные парламентские выборы. Это стало новой волной политических интриг, распрей и традиционной предвыборной напряженности. Появление на арене кандидатов от новой партии власти "Слуга народа" произвела бурление среди старых элит, которые не гнушались никаких методов в попытках занизить рейтинги конкурентов.





Выборы в Раду: украинцы продолжили путь изменений

Тем не менее, украинский народ, однажды вступивший на тропу кардинальных перемен, и в этот раз проявил решительность. По результатам голосования 21 июля партия "Слуга народа" набрала 43,16% и стала монобольшинством в новом парламенте. С этого времени Украина отдала все бразды правления новой власти и стала ожидать грандиозных реформ.

Эксперт украинского института будущего, Игорь Попов:

"Обобщенно названные события можно назвать термином "кризис старых элит". Поколение олигархов и политиков, получившее власть на переломе между распадом СССР и созданием украинской государственности, показало свою несостоятельность. Они не смогли противостоять напору новых технологий и не смогли уловить новые настроения избирателей. В результате на некоторое время старые элиты утратили власть и влияние на экономику".

По мнению эксперта, страна получила надежду на создание новых правил игры и построение лучшего общества. Однако надежды к концу года постепенно рушатся, "новые лица" оказались либо агентами старых кланов, либо инфантильными дилетантами.

"Фактический отказ от идеи перезагрузки общественного договора убрал единственный фактор, который мог держать вместе пришедшие к власти группы и обеспечивать поддержку населения. Окно возможностей еще не совсем закрылось. Остается надежда на реальное перемирие на Востоке. Для решения же экономических и социальных проблем президенту придется в следующем году вместо "новых лиц" формировать новую команду профессионалов", — говорит Попов.





Перезагрузка правительства: новые лица, за исключением двух

31 августа над всей Украиной прозвучали новые имена министров в правительстве. Президент и Верховная Рада полностью обновили Кабмин, от старых чиновников остался только министр внутренних дел — Арсен Аваков, и министр финансов — Оксана Маркарова. Переназначение Авакова, провалившего полицейскую реформу, стало едва ли не первым серьезным камнем в огород Зеленского. Однако, сам президент обозначил, что никого не видит в качестве замены нынешнему главе МВД, а менять "шило на мыло" в таких "деликатных" сферах, как силовой и финансовый – дело неблагодарное, если не сказать рискованное.

Политический эксперт Светлана Кушнир:

"Общество пережило моральный шок и эйфорию, избрав в три тура новую когорту власть предержащих с лицом бывшего актера, а теперь шестого главу украинского государства — Владимира Зеленского. В двух турах президентской гонки и внеочередных парламентских выборов мудрый украинский народ провел свою народную люстрацию олигархо-коммунистического политистеблишмента. Что стало для многих, сидящих в удобных креслах по двадцать и более лет, — ужасной неожиданностью. Они ведь привыкли от каденции к каденции обещать и не выполнять, а после избрания — и вовсе забывать о нуждах и чаяниях "маленьких украинцев", — говорит Кушнир.





Политолог отмечает, что надежды на новых, молодых, свежих и зеленых были слишком радужными, чтобы оказаться правдой. "Подростковое общество", коим является народ Украины, страдает от максимализма и иллюзий. К концу года стало ясно, что чрезмерно высокая легитимность пока еще спасает, но без ярких и видимых успехов новой власти, которые реально отразятся на приумножении в кошельках рядовых граждан, дальше этот "турбо-режим" начнем буксовать.

"К тому же неопытность, неуклюжесть, а часто и откровенное вредительство со стороны того же нового Кабмина никак не способствует росту доверия и поддержки у украинцев. Широкомасштабное наступление на интересы рада локальных, но влиятельных групп (ФОПы, железнодорожники, а также все, по кому может ударить новый Трудовой кодекс) — прямое свидетельство, что никто и не собирался и в рядах новых политиков выполнять предвыборные обещания. Может быть, мы еще увидим их прекрасные управленческие решения. Но пока всё выглядит не очень позитивно", — рассказала Светлана Кушнир.

Возвращение политических беженцев и удар по рейтингу президента

Нечестно было бы обойти такой значимый момент, как возвращение в Украину лиц, ставших персонами нон-грата и преследуемых по закону в связи с принятием "диктаторских законов Януковича" от 16 января 2014 года. Так, например, экс-советник беглого президента Андрей Портнов, будучи в эмиграции, активно поддерживал Владимира Зеленского как противовес действующему на тот момент режима, а едва последний вступил в должность гаранта, вернулся в Украину.



Это стало первой "ахиллесовой пятой" президентской команды, которую всячески аффилировали с Портновым, вопреки ее категорическому отказу от сотрудничества с ним. Кроме того, в Украину из двухлетнего изгнания вернулся олигарх Игорь Коломойский, а также бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Эти громкие репатриации стали отличительной чертой новой власти, поскольку были бы маловероятны при Порошенко.





Разговор Зеленского с Трампом и его последствия

Следующим этапом, ставшим испытанием для всей Украины — опубликованная стенограмма первого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Полную версию этого специфического диалога можно посмотреть по ссылке. Тогда эта вроде бы формальная беседа превратилась в настоящий скандал на обоих материках. Для Трампа он стал роковой причиной для процесса по импичменту, а на Зеленского лег тенью заговорщика против главных союзников в нормандском формате — Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Стенограмму обсуждали и комментировали как в высоких кабинетах, так и на коммунальных кухнях. Элита и народ понимали: этот разговор откликнется и будет иметь последствия в недалеком будущем, когда Зеленский впервые окажется напротив Владимира Путина.





Грандиозный обмен пленными и интересы Путина

7 сентября произошло поистине грандиозное событие, которому суждено получить статус главного в 2019 году: возвращение домой пленных моряков и главного узника совести Кремля Олега Сенцова — с Россией состоялся обмен. Несмотря на торжественность момента и общенациональные слезы радости, у противников Владимира Зеленского и здесь нашлось несколько веских ремарок в духе: "все хорошо, да не совсем".

Так, в социальных сетях звучало мнение, что согласно решению Международного суда ООН по морскому праву, Россия обязана была отпустить 24 захваченных в плен украинских моряка, иначе она подверглась бы очередным санкциям. Следовательно, обменяв российских преступников, Зеленский якобы лишь подыграл Путину в его коварной игре. Как бы там ни было, но у трапа самолета, прибывшего на борту с украинцами, много месяцев и лет просидевших в стенах российских тюрем, стоял глава государства Владимир Зеленский, и эти кадры впечатались в сознание украинцев как неотъемлемая часть его президентства.





"Формула давления" на Зеленского

Если можно было бы охарактеризовать уходящий год в двух ключевых словах, то одним из первых в списке стало бы словосочетание "формула Штайнмайера". Загадочная стратегия, названная именем президента ФРГ, вызвала колоссальный шквал протестов и в конечном итоге вывела людей на массовые протесты.

"Формула Штайнмайера" — механизм поэтапной реализации ряда положений, предусмотренных Минскими соглашениями. Первым этапом стало разведение войск на Донбассе, что вызвало опасения о якобы намерениях Владимира Зеленского сдать украинские земли оккупантам и поступиться национальными интересами.





Монобольшинство в деле: первые сложности "Слуги народа"

В кардинально реформированной за один год сильнее, чем за все годы независимости, политической системе имели место и сомнительные трудности работы парламентского монобольшинства. Об успехах и падениях "Слуги народа" и взаимодействии с нарастающей оппозицией среди коллег и народа детально описал Директор Киевской академии политических перспектив Михаил Железняк.

"Среди громких политических событий 2019 года я бы отметил следующие. Бюджет 2020 как самый быстрый, но не самый совершенный бюджет. Вряд ли он мог бы быть совершенным, при условии, что все расчеты были получены в наследство от старого Кабмина и под кальку легли на нужды нового года. Положительной динамикой отмечаю намерение планировать на 3 года вперед. Развитые страны планируют бюджеты на 5-7 лет, но пока мы об этом только мечтаем", — начинает Железняк.

По его утверждению, совершенный бюджет формируется на основании макроэкономических показателей, фундаментом которого является стабильная национальная валюта.

"В основе бюджета 2020 был заложен курс 28,5, а конец года Украина встречает с курсом 23,5. Этот перекос, вызванный массовой скупкой гривневых облигаций иностранными инвесторами, не пройдет бесследно для Украины. Финансовая пирамида может упасть с лихвой, поставив под сомнение ключевые статьи расходов. При этом положении дел корректировки в отношении увеличенного прожиточного минимума просто теряют смысл. Также не понятно, что именно являлось индикатором для формирования статей расхода, так как перепись населения в 2019 году, так и не случилась. Остается надеяться на мобильных операторов, которые возможно, согласятся помочь сосчитать население", — говорит эксперт.





Вторым важным моментом Железняк выделил цену на газ для украинского населения.

"Тема, которая держит в напряжении украинское общество последние 6 месяцев. Градус поднимается ближе к зиме и уже не понятно, что первоочередно должно было обсуждаться на Нормандской встрече: разведение войск или цена на газ? Задержка со стороны Дании в вопросе строительства "Северного потока—2" придала Украине ложных надежд и даже наделила правом выставлять условия. Как только строительств продолжилось, главной ошибкой стало требование возмещения 3-х млрд долларов от РФ и гордость за выигранные арбитражные суды", — рассуждает эксперт.

Директор Киевской академии политических перспектив подчеркивает, что цель была — договариваться, и были созданы все условия, чтобы забрать долг газом, а именно — скидкой на стоимость. Задача снизить стоимость в платежках была близка к реализации.

Не обошел Михаил Железняк стороной и вопрос рынка земли в Украине. По его словам, сделать землю товаром не решалась ни одна из властей. Новая же нацелилась на повышение уровня ВВП за счет поступлений от продажи земли, но столкнулась с ответной реакцией общества.

"Для сил оппозиции — это отличный повод объединить флаги под громкие лозунги, ведь земля — вечное достояние, которое принадлежит народу. Земля кормит целые поколения. Хуже неопределенности может быть только неопределенность. Сельский житель, как не понимал в начале, как будет работать рынок земли, так и не понимает сегодня. Никто не объяснил, зато намертво застыло понимание, что уже скоро мелких фермеров навсегда вытеснят латифундисты и крупные агрохолдинги. Тем временем украинскую землю начнут обрабатывать иностранцы, которые вряд ли примут на работу украинского селянина", — рассказывает Железняк.

Напомним, что Владимир Зеленский в своем обращении к народу дал гарантии, что иностранцев на украинской земле не будет, но это вызвало еще больше вопросов, так как следом за обещаниями последовали схемы, по которым можно ловко обойти законодательство. Одна из ключевых — оформление земли на подставное украинское лицо, которое в результате продаст акции на землю тем же иностранцам.

Михаил Железняк отмечает: "уже сейчас местные "агро-царьки" заметно нервничают, ведь у иностранных инвесторов денег физически больше и, если встанет вопрос скупки земельных угодий у местных фермеров, то придется напрячься, чтобы перебить иностранный капитал".

"Нормандский саммит" и его последствия

Заключительным знаковым событием года, обойти стороной которое мог только ленивый — это нормандский саммит четырех лидеров по урегулированию конфликта на Донбассе. Особое волнение этому мероприятию придавал эффект предвкушения первой встречи российского президента с гигантским опытом правления и манипуляциями политиками всех уровней и бывшего актера, в чьем запасе политических знаний всего полгода работы с, прямо скажем, не лучшими показателями на международной арене и внутри страны.

Однако и об этом лучше продолжит Директор Киевской академии политических перспектив Михаил Железняк.

"Важно отметить, что до начала Нормандского саммита, украинская власть взялась за две ключевые задачи: развели войска на трех участках, но не развели по всей линии обороны. Все понимают, что пока войска на расстоянии огневого контакта, обстрелы будут продолжаться, но делают вид, что такие резкие перемены на фронте не выгодны Украине, — говорит эксперт. — Обменяли часть пленных, но не всех, оставив часть заключенных на потом. Единственно правильный вариант обмена — формула "всех на всех", а не "всех установленных на всех установленных"".

Железняк замечает, что именно эти два действия подтянули рейтинг президента на 9% и стали заметным достижением президента.

"Все давно понимают бесперспективность войны, но никто не хочет терять рейтинг и, возможно, украинские власти берут "домашнее задание" именно для того, чтобы подтягивать свои рейтинги, когда они вновь начнут падать. Громкие митинги, которые раскачивают и так нестабильную обстановку сделали все, чтобы подтвердить: Нормандская встреча — локализация конфликта прежде всего в Украине", — резюмирует Железняк.





Эксперт прогнозирует, что вторая встреча однозначно состоится, но, если власти опять продолжат говорить заголовками и общими фразами — то на третью встречу можно не рассчитывать, а это значит, что Украина рискует погрязнуть в неподъемном количестве вопросов, связанных с войной. Тем временем президенты Франции и Германии рискуют почувствовать себя фигурами второго плана.

Политические итоги-2019 в одной картинке

Напомним, ранее издание "Комментарии" выяснило, что украинцев интересовало Сети в уходящем году. Мы проанализировали, какие видеоролики больше всего смотрели на YouTube, и выбрали топ самых громких проектов 2019 года.

Мы подвели научные итоги идут года — материал о громких технологических прорывах и важнейших научных открытия, которые доказывают: будущее, о котором мечтали фантасты XX века в своих книгах и фильмах, уже наступило.



Кроме того, наша редакция подготовила обзор из 12 самых резонансных и ярких событий этого года, за которыми следил весь мир и вспомнила самые громкие скандалы в Верховной Раде 2019 года.

Наконец, мы рассказали о наиболее важных, на наш взгляд, событиях 2019-го в сфере экономики Украины, которые отразились на жизни каждого жителя страны.