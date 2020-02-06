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Пленки Гончарука: к сотрудникам Госохраны нагрянули с обыском

В Госохране проводились обыски в рамках уголовного производства касательно прослушки Гончарука

сегодня, 13:31
Автор:

• Наталья Шевченко

Пленки Гончарука: к сотрудникам Госохраны нагрянули с обыском

В Управлении государственной охраны провели обыск, который связан с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщают источники “УНН”.

 В УГО подтвердили информацию, что действительно проводился обыск и что их структура полностью открыта и сотрудничает со следствием, чтобы доказать тот факт, что они не имеют никакого отношения к этому скандалу. Кроме того, на этой неделе проходили обыски по месту жительства у 25 сотрудников УГО, которые были рядом с кабинетом премьера в день обнародования информации.

Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.

В Кабмине подлинность материалов не подтвердили.  Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие в совещании опровергла. 

Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды". 

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что во время встречи с президентом Вадимиром Зеленским вопрос об отставке Гончарука не поднимался.

Однако 17 января Алексей Гончарук подал в отставку с должности премьер-министра Украины. 

Как сообщало издание "Комментарии", в КМУи ВРУ после скандала из-за слитой в сеть "прослушки Гончарука" запрещают заходитьпосетителям с телефонами к министрам или же спикеру ВР Дмитрию Разумкову. Наделавшая шуму запись "прослушки" заседания представителей Кабмина и Нацбанка показала необходимость усилить меры безопасности в Кабмине и парламенте.



 

 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1850688-v-udo-vchora-provodili-obshuki-u-mezhakh-spravi-plivok-goncharuka
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