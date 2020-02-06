Пленки Гончарука: к сотрудникам Госохраны нагрянули с обыском

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В Управлении государственной охраны провели обыск, который
связан с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщают
источники “УНН”.
В УГО подтвердили
информацию, что действительно проводился обыск и что их структура полностью
открыта и сотрудничает со следствием, чтобы доказать тот факт, что они не имеют
никакого отношения к этому скандалу.
Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.
В Кабмине подлинность материалов не подтвердили. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие в совещании опровергла.
Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды".
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что во время встречи с президентом Вадимиром Зеленским вопрос об отставке Гончарука не поднимался.
Однако 17 января Алексей Гончарук подал в отставку с должности премьер-министра Украины.
Как сообщало издание "Комментарии", в КМУи ВРУ после скандала из-за слитой в сеть "прослушки Гончарука" запрещают заходитьпосетителям с телефонами к министрам или же спикеру ВР Дмитрию Разумкову. Наделавшая шуму запись "прослушки" заседания представителей Кабмина и Нацбанка показала необходимость усилить меры безопасности в Кабмине и парламенте.
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