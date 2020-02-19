В штабе ООС сказали, когда боевики вернут тело погибшего 18 февраля бойца

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Террористы могут вернуть Украине тело погибшего 18 февраля возле Хутора Свободного Луганской области гранатометчика Максима Хитайлова в четверг, 20 февраля. Об этом сообщил пресс-офицер штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко, передает "Украинская правда".
"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация безопасности позволит - не будет обстрелов или других провокаций - то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра", - сказал Кузьменко.
Спикер штаба ООС добавил, что в подготовке возвращения тела принимают участие представители миссии Совместного центра по контролю и координации.
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