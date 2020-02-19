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В штабе ООС сказали, когда боевики вернут тело погибшего 18 февраля бойца

В штабе ООС не исключают возможных провокаций

сегодня, 16:52 411
Автор:

• Мария Чиренко

В штабе ООС сказали, когда боевики вернут тело погибшего 18 февраля бойца

Террористы могут вернуть Украине тело погибшего 18 февраля возле Хутора Свободного Луганской области гранатометчика Максима Хитайлова в четверг, 20 февраля. Об этом сообщил пресс-офицер штаба Операции объединенных сил Сергей Кузьменко, передает "Украинская правда".

"Сейчас продолжается процедура передачи тела на украинскую территорию. Если ситуация безопасности позволит - не будет обстрелов или других провокаций - то предварительно планируется, что передача тела состоится завтра", - сказал Кузьменко.

Спикер штаба ООС добавил, что в подготовке возвращения тела принимают участие представители миссии Совместного центра по контролю и координации.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой: боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию. 

Позже в штабе ООС сообщили, что боевики применили, в частности, танки и ствольную артиллерию. Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту обстрела.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/19/7241018/
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