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Авиакатастрофа МАУ: в Мюнхене главы МИД обсудят расследование трагедии

Встреча в Мюнхене пройдет в период 14-16 февраля

сегодня, 18:36
Автор:

• Мария Чиренко

Авиакатастрофа МАУ: в Мюнхене главы МИД обсудят расследование трагедии

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча министров  иностранных дел стран, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы Boeing "Международных авиалиний Украины" в Иране, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в МИД

"На полях конференции по безопасности 14-16 февраля планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета МАУ", - заявили в МИД.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан УкраиныК сожалению все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно"

Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/aviakatastrofa-irane-glavy-mid-pyati-stran-1580828965.html
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