Генассамблея ООН завтра обсудит ситуацию на Донбассе

Генеральная ассамблея ООН завтра, 20 февраля, обсудит обострение ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.



Соответствующий пункт повестки дня называется "Ситуация на оккупированных территориях Украины".

"Проведение дебатов на эту тему станет важным событием по усилиям Украины по противодействию продолжающейся агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительных возможностей этой глобальной организации", - говорится в сообщении.

В дебатах на Генассамблее примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который также встретится с председателем 74-й ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также запланированы рабочие встречи с представителями ряда государств.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой : боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию.



Позже в Штабе ООС сообщили, что боевики применили, в частности, танки и ствольную артиллерию . Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту обстрела.





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