Генассамблея ООН завтра обсудит ситуацию на Донбассе

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Генеральная ассамблея ООН завтра, 20 февраля, обсудит обострение ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Соответствующий пункт повестки дня называется "Ситуация на оккупированных территориях Украины".
"Проведение дебатов на эту тему станет важным событием по усилиям Украины по противодействию продолжающейся агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительных возможностей этой глобальной организации", - говорится в сообщении.
В дебатах на Генассамблее примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который также встретится с председателем 74-й ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также запланированы рабочие встречи с представителями ряда государств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости