Депутаты будут расследовать атаку боевиков на Луганщине

В Верховной Раде создана рабочая группа для расследования попытки террористов прорвать линию фронта в Луганской области утром 18 февраля. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "РБК-Украина".



В состав рабочей группы войдут нардепы Михаил Забродский ("Европейская солидарность"), Игорь Герасименко ("Слуга народа") и Роман Костенко ("Голос").



Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны заслушал генерала Сергея Наева, который находился на том участке фронта и может рассказать подробности боестолкновения.



"Мы пригласили генерала Наева, он нам объяснил много дополнительных деталей, но мы еще решили создать такую закрытую группу… Там есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Мы решили создать рабочую группу. Те люди, которые хотят войти от комитет, имеют доступ к гостайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить эту информацию", - добавил Арахамия.



Нардеп также пояснил детали работы группы.



"Группа будет работать таким образом: направляем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, материалы будут анализировать, после чего будет финальный доклад на комитете", - сказано в сообщении.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой : боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию.



Позже в штабе ООС сообщили, что боевики применили, в частности, танки и ствольную артиллерию . Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту обстрела.





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