Боевики передали Украине тела двух погибших бойцов

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В четверг, 20 февраля, террористы передали украинской стороне тела бойцов Сергея Тимощука и Максима Хитайлова, которые погибли в боях на территории Луганской области. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Так, боевики вернули тело Максима Хитайлова, который погиб утром 18 февраля во время попытки прорыва террористами линии фронта в Луганской области.
"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя", - сказано в сообщении.
Кроме того, боевики вернули останки бойца Сергея Владимировича Тимощука, который погиб во время выполнения боевых задач еще в 2014 году.
Боевики на своих информационных ресурсах обнародовали фото процедуры передачи.
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