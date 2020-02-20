Боевики передали Украине тела двух погибших бойцов

В четверг, 20 февраля, террористы передали украинской стороне тела бойцов Сергея Тимощука и Максима Хитайлова, которые погибли в боях на территории Луганской области. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.



Так, боевики вернули тело Максима Хитайлова, который погиб утром 18 февраля во время попытки прорыва террористами линии фронта в Луганской области.



"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя", - сказано в сообщении.



Кроме того, боевики вернули останки бойца Сергея Владимировича Тимощука, который погиб во время выполнения боевых задач еще в 2014 году.



Боевики на своих информационных ресурсах обнародовали фото процедуры передачи.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля в районе Золотого произошел ожесточенный бой : боевики перешли в наступление и попытались прорвать линию фронта. Оккупанты вели обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применял минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе.



Президент Владимир Зеленский выступил с заявлением в связи с атакой террористов. По его словам, "армия сильно ответила" на провокацию.



Позже в штабе ООС сообщили, что боевики применили, в частности, танки и ствольную артиллерию . Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту обстрела.





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