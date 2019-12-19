ТОП событий четверга: "Беня" на суде по делу "ПриватБанка" и выборы по новым правилам

Суд по делу "ПриватБанка". Сегодня утром в Шестом апелляционном админсуде рассматривали апелляционную жалобу Украины касательно решения Окружного административного суда по делу "ПриватБанка". В апреле этого года служители Фемиды вынесли вердикт: отменить национализацию кредитно-финансового учреждения, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. А в октябре в столичном Хозяйственном суде приостановили рассмотрение иска олигарха и Triantal Investments о возврате акций "ПриватБанка", пока не будет принято решение по апелляции о законности национализации этого банка.

Пока судьи приступили к рассмотрению дела в закрытом режиме, под стенами суда состоялся митинг против возврата "ПриватБанка" Коломойскому. Вскоре обычная акция протеста с лозунгами и плакатами превратилась в настоящее шоу. К зданию суда прибыл так называемый Санта-Клаус, который был внешне похож на олигарха Игоря Коломойского. Пародируя голос экс-владельца "ПриватБанка", мужчина пообщался с журналистами и активистами. Последние после визита "Санты" затеяли игру с бросанием дротиков, которую назвали "Беня". Те, кто лучше всех попадал в цель, получал за меткость шоколадные гривни.

В результате, апелляционный административный суд удовлетворил ходатайство "ПриватБанка" о прекращении производства до вступления в законную силу решения по делу, открытому на основании иска семьи Суркисов к Национальному банку Украины, который сейчас рассматривается Большой палатой Верховного Суда Украины. Рассмотрение этого дела назначено на 31 января 2020 года.

Выборы - по-новому. Верховная Рада сегодня приняла Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского. Законопроект №0978 поддержали 320 народных депутатов. Согласно новым правилам, парламентские выборы будут проводиться по открытым региональным спискам. Каждая партия будет выдвигать два типа списков: единый перечень кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах. Также новый закон предусматривает выдвижение только партийных представителей. Самовыдвиженцев, согласно новому закону, не будет. Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось ранее.

Убийство Шеремета. У подозреваемого Андрея Антоненко, который является фигурантом уголовного производства об убийстве Павла Шеремета, при обыске нашли половину противопехотной мины. Такая же половина взрывного устройства была использована при взрыве журналиста, о чем сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По версии следователей, до обыска Антоненко позвонил своему товарищу и попросил его вынести некую вещь зеленого цвета, поэтому оперативники отправились на место. Предметом, по словам Геращенко, оказалась половина настоящей боевой мины МОН-50. Чиновник уточнил, что при изготовлении взрывного устройства, которым подорвали автомобиль журналиста, использовалась именно такая же половина противопехотной мины. В данное время эксперты пытаются определить, являются ли эти половинки частями одной МОН-50.

Акция протеста. В Киеве на Крещатике сегодня состоялась акция против земельных законопроектов. Протестующие не планируют оставаться в центре столицы сегодня ночью, однако вечером собираются объявить о своей позиции с Крещатика во время прямого включения центральных телеканалов. Таким образом участники акции хотят обратиться к представителям власти страны. Кроме того, митингующие ожидают, что к ним выйдет президент Украины Владимир Зеленский или премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам участников протеста, если они так и не дождутся представителей правительства, то такие акции станут ежедневными. Не исключено, что противники открытия рынка будут перекрывать дороги. Напомним, один из месседжей, который озвучивают протестующие, - не принимать закон о внедрении рынка земли, пока в Украине продолжается война.