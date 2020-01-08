Главные новости среды: 176 жертв рейса "Тегеран - Киев" и "перемирие" на Донбасе с танками

Авиакатастрофа в Иране. Сегодняшнее утро потрясло всех украинцев: в Иране потерпел крушение "Боинг" сообщением "Тегеран - Киев" компании "МАУ", на борту которого находилось 176 человек. По предварительным данным, воздушное судно не смогло набрать высоту: в самолете по неустановленным пока причинам прогремел взрыв, после чего лайнер рухнул на землю недалеко от аэропорта и взорвался. Все пассажиры – в основном, молодежь из Ирана и еще шести стран, а также 9 членов украинского экипажа погибли.

Одной из версий произошедшего стал якобы запуск иранцами баллистической ракеты, однако эксперты назвали ее неверной: дескать, такая ракета уничтожила бы самолет в воздухе. В "МАУ" тем временем опровергли трагедию из-за ошибки пилотов. Так, командир рейса "Тегеран – Киев" Владимир Гапоненко провел в небе около 11 600 часов, из которых 5500 часов – в качестве командира. Практически все полеты он совершал на Boeing-737. Алексей Наумкин, который был инструктором, отлетал почти столько же часов – около 12 000. Стаж второго пилота Сергея Хоменко тоже немалый: 7 600 часов налета на самолете Boeing-737.

Согласно информации авиакомпании, среди жертв есть дети. В частности, шестерым погибшим не было и 10-ти лет. Также разбился младенец 2018 года рождения. Большинство из жертв - молодые люди возрастом от 20 до 30 лет.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета "МАУ". Кроме того, в связи с трагедией эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота Украины.

"Перемирие" с "Градом". Невзирая на так называемое перемирие, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отчиталась о том, что они зафиксировали на оккупированной территории Луганской области в районе разведения сил несколько РСЗО "Град", а также танков и гаубиц, принадлежащих российским военным и боевикам. Кроме того, согласно данным наблюдателей, на неподконтрольной территории на полигоне в районе Миусинска обнаружили 7 единиц реактивных систем залпового огня, размещенных с нарушением линий отвода.

Запустили "Турецкий поток". Сегодня, 8 января, в Стамбуле прошла торжественная церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу. В открытии приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России Владимир Путин, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Владимир Путин во время своего выступления заявил об укреплении сотрудничества между Россией и Турцией несмотря на попытки противодействия этому. А министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сказал, что запуск "Турецкого потока" превратит Турцию в основного потребителя российского газа.