В Сети появились фотографии погибшей команды "МАУ"

Во время сегодняшнего брифинга "МАУ" после авиакатастрофы в Иране в руководстве озвучили имена пилотов, которые управляли роковым "Боингом". Все члены экипажа имели немалый стаж и опыт.

Так, командир рейса "Тегеран – Киев" Владимир Гапоненко провел в небе около 11 600 часов, из которых 5500 часов – в качестве командира. Практически все полеты он совершал на Boeing-737. Алексей Наумкин, который был инструктором, отлетал почти столько же часов – около 12 000. Стаж второго пилота Сергея Хоменко тоже немалый: 7 600 часов налета на самолете Boeing-737. В "МАУ" исключают версию трагедии из-за ошибки пилотов. В Сети появились фотографии погибших сотрудников "МАУ".

Владимир Гапоненко - командир





Алексей Наумкин - инструктор





Денис Лыхно - бортпроводник





Валерия Овчарук - бортпроводник





Екатерина Статник - бортпроводник







Мария Микитюк - бортпроводник





Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.









Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.