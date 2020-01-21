Итоги вторника: Трамп против "Апокалипсиса" и "распродажа" украинских тюрем

Грета vs Трамп. Сегодня в Давосе (Швейцария) открылся Всемирный экономический форум, в котором участвуют 118 стран, в том числе и Украина. Завтра среди спикеров заявлен президент Владимир Зеленский. Сегодня же внимание общественности обратила на себя экоактивистка Грета Тунберг, которая в очередной раз выступила с критикой мировых лидеров за то, что они не уделяют должного внимания изменению климата.

В противовес ей выступил президент США Дональд Трамп, который резко пресек попытки экоактивистов внушить международной общественности идеи, способные пагубно сказаться на мировой экономике. По мнению американского лидера, защитники окружающей среды должны прекратить распространять слухи о катастрофе планетарного масштаба. Отвергнуть пророчества об Апокалипсисе – к этому призывал президент США.

Рекомендации из-за нового вируса. Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу сегодня обнародовало рекомендации для наших граждан в связи со вспышкой коронавируса в регионе. В рекомендациях консульства на китайском и украинском языках указано, что в сезон повышенной заболеваемости необходимо тепло одеваться, соблюдать личную гигиену, заниматься физическими упражнениями, а также проветривать помещение и, по возможности, - избегать мест большого скопления людей. Также эксперты рекомендуют носить респираторы. Напомним, что в Китае в начале января 2020 года стремительно увеличилось количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Вирус активно распространяется по стране, а также Южной Корее, Таиланду, Японии. Только за последние два дня новым неисследованным вирусом заразилось 139 человек. Всего же инфицированы около 300 человек, четыре из которых умерли.

"Распродажа" тюрем. В Министерстве юстиции планируют распродавать тюремные здания, а вырученные средства направлять на нужды инфраструктуры, подчиненной ведомству. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, сейчас они прорабатывают механизм, чтобы продавать существующие здания тюремной системы и на эти средства строить что-то новое. Дескать, в Украине больше тюрем, чем нужно, а вот СИЗО во многих городах не хватает. Именно поэтому в Минюстиции ищут пути оптимизации финансирования.

На допрос - "силой". Государственное бюро расследований намерено принудительно привести пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Представитель ведомства Олег Корецкий заявил о том, что Порошенко в очередной раз не пришел на допрос, поэтому следователи ГБР готовят документы для его принудительного привода.

Напомним, 20 января Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, чтобы следователи вручили ему повестки о вызове свидетеля в порядке, установленном УПК. Адвокат сообщил, что Порошенко вручили повестки для допросов в качестве свидетеля на 24 января 2020 года по делу о Минских соглашениях, на 31 января 2020 года - по делу захваченных РФ моряков, на 11 февраля 2020 года по делу о судебной реформе. Ранее в Госбюро расследований заявляли, что с лета 2019 года Петр Порошенко якобы умышленно пропустил более 15 допросов.

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