Украинская тест-система для коронавируса и экономия миллиардов на больничных: каким был этот вторник

Борьба с коронавирусом. В Украине планируют внедрить тест-системы, с помощью которых можно будет уменьшить продолжительность диагностирования смертельной китайской пневмонии. Новые системы должны появиться в конце этой недели или максимум в начале следующей. По данным Минздрава, сейчас в мире нет средств для диагностики именно коронавируса 2019-nCoV. Поэтому диагностика нового типа коронавируса проводится посредством исключения других заболеваний. Так, сначала у пациента диагностируют грипп. И если подтверждения этого диагноза нет, то проводится диагностика на тот тип коронавируса, который присутствует в Украине. При отрицательном результате образцы будут отправлять в одну из двух лабораторий Киева, где проведут дополнительное обследование на все существующие вирусы. Если и там будет плохой показатель – образец обследуют в лаборатории ВОЗ.

Тем временем, украинским гражданам, которые в данный момент пребывают на территории Китая, рекомендуют покинуть страну. Посольство Украины в Китае предостерегает украинцев в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV, который унес жизни уже более сотни человек. В случае чрезвычайной ситуации дипломаты призывает срочно звонить на "горячую линию" +86 137 01230647 или писать по электронке [email protected]

Дело Евромайдана. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров в деле о преступлениях на Евромайдане. Так, в Офисе генпрокурора приняли постановление после отвода прокуроров Святошинским районным судом 14 января. Сообщается, что "оригинальный" состав гособвинителей снова в деле: в него вошли Алексей Донской, Игорь Земской и Янис Симонов. Напомним, родственники "Небесной сотни" призвали не назначать Александра Буряка главным в "делах Майдана". По их словам, его имя фигурирует в записях из служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые были ранее обнародованы НАБУ. Так, родственники героев подчеркнули, что вышеприведенные факты исключают конструктивное сотрудничество пострадавших с руководством этого департамента ГБР. Также, по их мнению, это негативно повлияет на доверие общества к следствию по делам Майдана.

Карантин. В девяти областях Украины из-за большого количества заболевших ОРВИ и гриппом закрыли на карантин школы. В частности, в Одессе за неделю заболели более 5 тысяч человек, при этом 74% из них – дети до 17-ти лет. В Сумской области уровень заболевания гриппом достиг порога: 527,8 человек на 100 тыс. населения. Всего заболело более 5 тысяч человек, среди которых почти 4 тысячи – дети. По данным Запорожского областного лабораторного центра, ушли на карантин все школы и детсады Бердянска. В Волынской области пришлось закрыть на карантин девять школ и детский сад. Продолжить работу в штатном режиме планируют с начала февраля. В столице заболело 6,7 тыс. детей, при этом за прошедшую неделю пациентов стало больше на 26%.

Больничные "онлайн". Сегодня стало известно о том, что с 1 апреля украинцы смогут начать пользоваться электронными больничными. В Минсоцполитики говорят, что запуск е-больничных – первый этап на пути оптимизации системы и продолжение борьбы с коррупцией в сфере социального страхования. Чиновники надеются, что электронный больничный обеспечит прозрачность и открытость при выдаче больничных листов. По предварительным данным, ежегодно экономия средств будет достигать от 1 до 5 млрд грн.

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