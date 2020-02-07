Перестрелка в Мукачево и секс-скандал с консулом Украины: какой была эта пятница

Перестрелка. Сегодня утром в Мукачево (Закарпатье) произошла перестрелка. Как сообщили в облуправлении Нацполиции, в результате стрельбы двоих мужчин с огнестрелом увезла скорая. Звонивший в полицию рассказал о выстрелах, а также о том, что водители на внедорожниках стреляли друг в друга, после чего быстро скрылись с места ЧП. С огнестрельными ранениями в больницах сейчас находится два человека: 24-х и 40-летний местные жители. По неподтвержденной информации, стрельбу могли открыть по авто некого Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Вскоре депутаты Мукачевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город подразделения Национальной гвардии. При этом депутаты подчеркивают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать особым центром преступности". В обращении они указали, что причинами плохой криминогенной ситуации является слабость местных полицейских.

Обвинение консула в изнасиловании. Украину, как и зарубежные страны всколыхнула новость о возможном групповом изнасиловании, в котором обвинили одного из консулов нашей страны в Молдове. По информации местных СМИ, потерпевшей признали 17-летнюю девушку, которая живет в Бельцах, где и случилось преступление. Также журналисты Молдовы называют имя возможного подозреваемого – консула Александра Сторожука, хотя ни МИД Украины, ни правоохранители информацию не комментируют.

Известно, что украинца, а также еще одного мужчину обвинили в изнасиловании несовершеннолетней три дня назад. Второго подозреваемого задержали сроком на трое суток, в то время как консула арестовать не могут в связи с дипломатической неприкосновенностью.

Рынок земли. Сегодня до начала заседания парламента депутаты от фракции “Слуга народа” заблокировали трибуну. В повестке дня Рады было запланировано рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта об открытии рынка земли. Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал сроки, когда Рада сможет принять нашумевший законопроект. По его словам, это произойдет не ранее 16-17 апреля. Скорость прохождения поправок политик назвал затягиванием процесса.

Дефицит масок. Невзирая на то, что в Украине нет ни единого подтвержденного случая заболевания коронавирусом, из-за эпидемии в Китае в наших аптеках наблюдается дефицит масок. Об этом сообщили на совещании МОЗ с руководителями областных департаментов ведомства, а также после встречи с производителями масок и их поставщиками.

Так, директор одной из сетей украинских аптек заявил, что они не в состоянии обеспечить новый спрос на маски, ведь он в последнее время вырос в 15 раз. Аптеки обратились к поставщикам, однако и у тех маски закончились. Бизнесмен объясняет дефицит тем, что большинство масок в Украину поставлял Китай, и на устранение проблемы потребуется время. К слову, коронавирус в Китае забрал жизни уже 636 человек, а инфицированы более 31 тысячи по всему миру.

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