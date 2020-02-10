ТОП событий понедельника: "ошейник" для Зверобой и эвакуация украинцев из опасной части Китая

Суд по делу Зверобой. Сегодня в Киеве Печерский райсуд избирал меру пресечения для волонтера Маруси Зверобой, которая в прошлом году вместе с народным депутатом от "Евросолидарности" Софией Фединой прокляла президента Владимира Зеленского и предупредила, что он может закончить не своей смертью. Во время судебного заседания скандальный волонтер заявила, что предупреждала Зеленского, что "не нужно связываться с военнослужащими". Прокурор зачитал подозрение Зверобой, отметив, что оно основано на лингвистической экспертизе. После слов о том, что Зверобой подозревается в совершении преступления средней тяжести, в зале начали смеяться. А сама Маруся, перекрикивая прокурора, позволила себе оскорбить его матом. В итоге обвинение попросило суд обязать волонтера сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет без заключения под стражу. На это Зверобой заявила: "Себе ошейник надень, собака!". Ходатайство гособвинителей служители Фемиды удовлетворили.

Военные билеты онлайн. Сегодня министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что в первом полугодии 2020-го в Украине появятся электронные военные билеты. Он отметил, что презентация проекта состоится уже в феврале, а сам билет будет представлять собой карту со штрих-кодом, который будет отвечать записи в электронной системе. Также Загороднюк сообщил о планах оцифровать весь воинский учет, отметив, что для этого уже в первом квартале 2020 года закупят технику в военкоматы.

Эвакуация. Украина не будет эвакуировать из Китая тех граждан, которые откажутся пройти двухнедельный карантин. Завтра из провинции Хубэй, где бушует коронавирус, должны увезти около 150 наших сограждан, однако согласие на карантин готовы подписать пока только полсотни человек. Куда отправят прибывших, пока неизвестно. Вероятнее всего, это будет один из санаториев в Киевской области.

Тем временем, количество инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond Princess, который находится на карантине в Японии, стремительно увеличивается. Причем, среди новых заболевших есть еще один украинец. На борту пребывает 25 наших сограждан: все они члены экипажа. На сегодняшний день вирус 2019-nCoV подхватили 136 человек, а количество новых зараженных составило 66.

Паспорта "ЛНР". Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство в связи с массовой "паспортизацией" граждан на оккупированной территории Луганской области. Расследование проводится на основании материалов Службы безопасности, согласно которым руководители террористической "ЛНР" проводят насильственную политику по принуждению граждан Украины получать так называемые паспорта "граждан ЛНР". Отмечается, что действия оккупантов украинские правоохранители посчитали нарушением законов и обычаев войны.

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