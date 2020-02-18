ТОП событий вторника: кровопролитие на Донбассе и заявление Януковича о Евромайдане

Обстрел украинской армии. Сегодня утром Украину всколыхнула новость о наступлении террористов на Донбассе и обстреле позиций ВСУ. Боевики открыли огонь в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Хутор Вольный, применяя ствольную артиллерию калибра 152 мм. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. В штабе ООС говорят, что с нашей стороны погиб один военный, еще четверо ранены. Оккупанты понесли большие потери: один человек погиб, пятеро ранены.

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО и завил, что действия оккупантов – это попытка сорвать мирный процесс. По словам президента, провокационное наступление боевиков украинские бойцы смогли достойно отразить, и при помощи сильной армии Украине удастся прийти к миру. Как отметил президент, сегодняшняя провокация не изменит курс относительно того, что Украина приближается к прекращению войны и наступлению мира. Кроме того, гарант выразил соболезнования близким погибшего украинского защитника, а раненым пожелал поскорее выздороветь.

Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не в курсе деталей наступления так называемых "Л/ДНР" на Донбассе сегодня. Как заявили в Кремле, они не знают, "что спровоцировало" сегодняшнее обострение на линии фронта. Также там выразили сочувствие из-за погибших с обеих сторон и планируют вскоре прояснить детали произошедшего. При этом Песков подчеркнул, что якобы неправильно говорить, будто Кремль имеет влияние на боевиков и несет ответственность за конфликт на Донбассе.

Янукович о Майдане. Сегодня, в годовщину расстрелов на Майдане, "сбежавший" четвертый президент Украины Виктор Янукович, скрывающийся сейчас от правоохранителей, сделал заявление. Позицию Януковича изложил на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк. Так, Янукович обратился к "дорогим соотечественникам" и заявил, что не для всех события на Майдане были революцией, а "обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины". Заявление "беглеца" пестрит такими формулировками, как "государственный переворот", "кровавый путь" и "восхваление убийц". По мнению Януковича, "Порошенко и его сообщники" якобы продолжают разделять украинцев. А вот о нынешнем президенте политик высказался более позитивно: "первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране". Более того, сам Янукович заверил, что будет "делать все, чтобы мир и стабильность пришли в нашу страну".

Энергонезависимость. В “Нафтогазе” разработали программу “Тризуб”, которая предполагает увеличение газодобычи в стране по трем новым направлениям. Об этом сообщил глава газового дивизиона “Нафтогаза” Андрей Фаворов. По словам чиновника, ресурсы старых месторождений были исчерпаны, и прежних объемов добычи не стоит ожидать. Мол, смотреть надо на другие направления: глубокое бурение, добычу газа из плотных пород, освоение морского шельфа. Фаворов заявил, что название программы “Тризуб” символизирует самостоятельность Украины. Новая программа, по словам чиновника, поможет обеспечить энергетическую независимость государства.

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