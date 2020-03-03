Первый случай коронавируса в Украине и интрига с ротациями в Кабмине: каким был этот вторник

Коронавирус добрался к нам. Сегодня в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Как сообщил на брифинге заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, китайский вирус обнаружили в крови у жителя Черновицкой области. Ранее инфицированный путешествовал по Италии вместе с супругой, и по возвращению в Украину прошел температурный контроль, который не показал никаких отклонений от нормы. Уже дома у мужчины появились легкие симптомы, и он обратился к семейному врачу, после чего находился в самоизоляции. 29 февраля, по словам Ляшко, у пациента уже появились симптомы, в связи с которыми пришлось вызывать скорую.

Медики отвезли жителя Черновцов в спецотделение инфекционной больницы, где у него взяли все необходимые анализы на коронавирус. Только сегодня стало известно о том, что результат на китайский вирус является положительным.

Сейчас больной чувствует себя удовлетворительно, а из симптомов - сухой кашель и температура. Эксперты работают со всеми, с кем контактировал заболевший: все эти люди находятся в самоизоляции дома.



В связи с этой новостью в Украине запустили специальный сайт, где предоставлена вся официальная информация о коронавирусной ситуации в стране.

Глава Кабмина Алексей Гончарук попросил украинцев сохранять спокойствие и черпать информацию о "китайском" вирусе только из официальных источников. Так, специальную информационную страницу со всей актуальной информацией касательно коронавируса в Украине можно найти по адресу https://covid19.com.ua/

Сбили самолет. Турецкие военные сегодня сбили сирийский самолет. Судно L-39 принадлежало силам правительственного режима Башара Асада. Известно, что сирийские военные попали под обстрел в провинции Идлиб, где с конца февраля идут ожесточенные бои. Регион частично контролирует сирийская оппозиция, которую поддерживает Турция. В то же время, захватить города повстанцев хочет сирийский лидер Башар Асад: на его сторону встала российская авиация. Нынче в Анкаре заявили - самолет сирийских военных сбили в рамках проведения операции "Весенний щит". Примерно в то же время сирийское государственное информационное агенство SANA написало, что один из самолетов Асада действительно обстреляли турецкие военные. Однако, нет информации, что случилось с летательным аппаратом, и о судьбе пилота.

Новое ведомство. Кабинет министров создал в Украине Офис финансового контроля и ликвидировал несколько территориальных органов Государственной аудиторской службы. Фактически, созданный исполнительный орган должен взять на себя их обязанности. В частности, он будет анализировать, на сколько эффективно те или иные службы и предприятия используют ресурсы, предоставленные государством. Также новоиспеченное ведомство должно будет контролировать операции с высокими финансовыми рисками.

Пока создан только центральный орган Офиса. В будущем его будут расширять, а отдельные управления должны будут появиться в регионах. Таким образом система сможет работать более эффективно - считает премьер Алексей Гончарук.



Возможные ротации. Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о перестановках в правительстве. Он не отрицает, что говорил с президентом Владимиром Зеленским о возможном назначении на пост главы МИД. И хотя Кулеба нарушил молчание перед предстоящим внеочередным заседанием парламента, журналистам при этом не сознался, были ли у него просто консультации с президентом, либо же вопрос с назначением уже решен.

"Завтра все увидите. Пока комментировать нечего. Продолжаются консультации. Назначение или неназначение будем комментировать, основываясь на тех или иных решениях. До этого времени не нужно спекулировать", - сказал Кулеба.

При этом он сознался, что не против совмещать обязанности вице-премьера по евроинтеграции и министра иностранных дел. Будет рад, если это будет делать кто-то другой, но готов взять все на себя, если понадобится.



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