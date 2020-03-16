Зверское убийство 19 инвалидов и новые случаи коронавируса в Украине: каким был понедельник

Коронавирус в Украине. Сегодня в МОЗ рассказали о еще двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом Covid-19, которые выявили у жительниц Черновицкой области. Пациентки сейчас в изоляции и находятся под наблюдением врачей. Состояние обеих стабильное. Сейчас врачи пытаются понять, с кем могли контактировать инфицированные, прежде чем оказались в больнице. Одну из них с подозрением на Covid-19 забрали в больницу еще 6 марта, вторую привезли 13-го. С тех пор к ним никого не подпускали. Однако, те, кто общался с женщинами ранее, должны быть также обследованы, так как потенциально они также могли подхватить вирус. От кого заразились сами пациентки, сейчас врачи пытаются понять. Общались ли они с теми, кто попал с коронавирусом в больницу в Черновцах ранее, а таких двое, пока в Минздраве не говорят. По состоянию на понедельник, 16 марта, в Украине зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом. Четыре из них - в Черновицкой области, еще один - в Житомирской. Там спасти пациентку не удалось.

Смертельная авария автобусов. Сегодня в Сумской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и микроавтобуса. Как сообщили в Национальной полиции, около 8:00 утра пассажирский автобус "Сумы - Зноб-Новгородский" выехал с городской автостанции, но прибыть к месту назначение ему так и не удалось. Едва ли проехав 20 километров, рейсовый автобус с пассажирами в салоне столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Renault Trafic. Удар был настолько мощным, что машины разбросало по разные стороны трассы. Переднюю часть микроавтобуса буквально смяло. А по дороге повсюду были разбросаны обломки транспортных средств и стекло. Погибли в результате этого столкновения три человека. Это водитель, а также пассажиры Renault. Еще 15 человек оказались в больнице.

Атака на дроны. Первый в Турции производитель электромагнитных систем противодронного зондирования Harp Arge (R & D) представил свое 2,5-килограммовое противодронное оружие. Оно изготовлено с использованием новейшей антенной технологии, что позволило уменьшить размеры и вес. Harp Arge заявила, что противодронное ружье способно бороться с беспилотниками в радиусе трех километров, а новая установленная антенная технология позволила значительно уменьшить размеры и вес оружия.

Самый быстрый тест. В США изобрели новый и пока самый быстрый тест на коронавирус. Руководитель подразделения диагностики Томас Шинекер утверждает: им удалось создать тест-систему, которая способна работать в десять раз быстрее, чем те, которые используют медики по всему миру сейчас. Ее одобрили в Управлении по саннадзору за качеством медпрепаратов. Созданная система в день способна протестировать на коронавирус около 4100 пациентов, утверждает Шинекер. Это позволит ускорить постановку диагноза пациентам с Covid-19 и замедлить вспышку инфекции. К слову, сейчас в мире болеют коронавирусом почти 170 тысяч человек.

Массовое убийство. В Японии к смертной казни приговорили местного жителя, которого признали виновным в самом массовом убийстве в стране со времен Второй мировой войны. Служители Фемиды доказали, что 30-летний Сатоши Уемацу в Токио зарезал 19 людей с ограниченными возможностями. Согласно версии следствия, японец ранее заявлял, что хочет уничтожить всех инвалидов, в связи с чем его поместили в психлечебницу, однако ненадолго. Когда он вышел на свободу, ножом зарезал 19 человек и ранил еще 26. После убийств Сатоши Уемацу пришел в полицию и сдался. Зверство он объяснил тем, что хотел “очистить общество”. За массовое убийство мужчину казнят.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!