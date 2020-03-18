Режим чрезвычайной ситуации, нехватка доллара в Украине и инфицированный коронавирусом нардеп: какой была эта среда

Особый режим. Сегодня Кабинет министров Украины принял решение установить режим чрезвычайной ситуации в Киевской области. Таким образом было исполнено решение областной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности, а также чрезвычайных ситуаций в связи с выявленными среди украинцев случаями заболевания коронавирусом, которых, согласно МОЗ, 14. Со стороны столичных властей аналогичного решения пока в Кабмине не получали, но пообещали вернуться к рассмотрению вопроса после получения всех необходимых документов.

Компенсации. В условиях карантина Украина намерена компенсировать своим гражданам часть коммунальных платежей. Такое распоряжение дал премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, на заседании Кабмина премьер поручил главе Минэкономразвития просчитать суммы и возможность бюджета, чтобы возместить часть коммуналки. По словам Шмыгаля, они просят людей оставаться дома, поэтому обязаны взять на себя расходы на коммунальные выплаты, которые должны увеличиться при “домашнем” режиме. О какой компенсации идет речь, пока неизвестно. Однако премьер заверил, что коммуналку помогут оплатить всем.





Инфицированный нардеп. Украинский народный депутат Сергей Шахов инфицировался коронавирусом. Об этом он сегодня рассказал на своей странице в Facebook. Симптомы у него появились три дня назад: была температура 38 градусов. Поэтому нардеп вызвал врачей, сдал анализы на грипп, которые не подтвердились. Однако теста на коронавирус в больнице "Добробут", куда обратился нардеп, на тот момент не было. Только сегодня врачи из лаборатории сообщили, что у Шахова подтвержден коронавирус. Сейчас парламентарий чувствует себя хорошо, говорит, что температура снизилась. Шахов призвал не паниковать из-за коронавируса и дезинфицировать свой организм.





Доллары кончились. “ПриватБанк” не будет продавать наличные доллары до конца карантина в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Прекращают с сегодняшнего дня и покупку валюты у населения. Речь идет исключительно о наличном долларе. На безналичный расчет подобное нововведение никак не повлияет, уверяют в банке. К примеру, безналичный доллар, как и раньше, можно будет купить онлайн через мобильный- либо интернет-банкинг. Обменять гривни можно будет и в терминалах самообслуживания.

Что же касается налички, то ее отныне в банковских кассах смогут получить только владельцы валютных депозитов, если их срок действия подходит к концу. При этом валюту нужно будет заказать заранее.

Причины подобного решения две. Во-первых, представители банка хотят, чтобы в отделения приходили как можно меньше людей. Это должно минимизировать риск заражения коронавирусом. Во-вторых, наличный доллар в кассах закончился. И пока его не начнут самолетами привозить в Украину (а это возможно только после восстановления авиасообщения), продавать людям просто нечего.

Ждем самолеты из Европы. Украинцы, которые еще не вернулись домой из ряда стран, смогут эвакуироваться специальными авиарейсами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Так, МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUp Airlines объявили о начале продаж авиабилетов. Отмечается, что цена будет льготной и доступной. Нерегулярные рейсы предполагаются из Парижа, Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллина, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона.

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