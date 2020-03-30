Зеленский и Порошенко сняли маски, туристы забаррикадировались в самолете, а в МОЗ новый рулевой: каким был понедельник

Экстренное заседание. Сегодня состоялась внеочередная сессия Рады, на которой нардепы на протяжении всего дня принимали законы по борьбе с коронавирусом и решали кадровые вопросы. Первым делом парламентарии уволили с должности министра здравоохранения Илью Емца. Во время голосования в парламенте это решение поддержал 271 нардеп. Голоса нашлись практически во всех фракциях и группах. Илья Емец был министром здравоохранения дважды, в этот раз он не проработал в Минздраве и месяца. В разгар пандемии коронавируса медик решил уйти с должности сам и написал заявление по собственному желанию. Лишь со второй попытки удалось назначить министров здравоохранения и финансов: во главе ведомств поставили Максима Степанова и Сергея Марченко.

Степанов возглавил Министерство здравоохранения. По образованию он медик. Пять лет подряд до 2016-го возглавлял полиграфкомбинат "Украина". Затем Степанов был руководителем Одесской облгосадминистрации - до 2019-го года.

Министерство финансов возглавил Сергей Марченко. Он экономист. В свое время был заместителем руководителя в Администрации президента Петра Порошенка. Также успел поработать в министерстве финансов и налоговой службе, был заместителем министра финансов.

И Степанова, и Марченко в Кабмин народные депутаты смогли назначить только со второй попытки. Несколькими часами ранее во время первого внеочередного заседания депутаты старых министров уволили, а новым не хватило по несколько голосов. После чего их кандидатуры вынесли на голосование в зал еще раз. В этот раз Степанова поддержали 246 депутатов, а Марченко - 256. Этого хватило, чтобы получить министерские портфели.

На внеочередном заседании Верховной Рады присутствовал и президент Владимир Зеленский, который призвал народных депутатов поддержать проект закона по отдельным вопросам функционирования банковской системы, так как такая норма не позволит стране погрузиться в дефолт.

"Я привык говорить откровенно, поэтому сниму на минутку медицинскую маску. У нас у всех есть множество вопросов к тому или иному законопроекту, но сегодня мы не должны делиться по фракциям, так как от нас зависит, будет ли важнейшая поддержка от МВФ для нашей экономики", - призвал Зеленский.

На этот призыв отозвался и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который также выступил без маски, чтобы все присутствующие могли видеть его лицо. Он также призвал поддержать банковский законопроект. После громких выступлений депутаты перешли к голосованию и поддержали законопроект большинством голосов.





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