Убийство за нарушение карантина и коронавирусное "заточение" в Украине: каким был понедельник

Карантин. С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине вступили в силу ужесточенные карантинные меры, которые правительство продолжает уточнять-расширять. За их невыполнение предусмотрены серьезные штрафы.

Среди новых мер противодействия распространению эпидемии коронавируса ввели:

– ношение защитной маски фактически повсюду после выхода из дома;

– обязательное наличие при себе документов, удостоверяющих личность;

– передвигаться по улице можно только вдвоем (исключение - сопровождение детей независимо от их количества);

– люди старше 60 лет должны сидеть дома, так как относятся к группе повышенного риска;

– запрещено посещать в парки/скверы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, лесопарковые и прибрежные зоны (при этом выгул домашних животных разрешен, но только одним человеком);

– детям до 14 лет находиться на улице можно только в сопровождении родителей или опекунов.

Штрафы за нарушения правил карантина составляют от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. Если же вы нарушаете санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционных заболеваний, это может и вовсе обернуться и уголовной ответственностью.

Горит Чернобыль. В зоне отчуждения с субботы продолжаются пожары. Уровень радиации в Киеве после ЧП составляет 0,014 мР/час, что не превышает норму (0,05 мР/час). Как сообщили в ГСЧС Украины, им пока не удается ликвидировать очаги возгорания на двух участках чернобыльского леса - около Владимировки и Раговки. Пожарные уже сбросили с помощью авиации более чем 170 тонн воды. Самая сложная ситуация сейчас между селами Владимировкой и Октябрьским. Там огонь полыхает на площади 20 гектаров. Погасить его пытаются более сотни спасателей, задействовали три десятка единиц техники.

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Прогноз безработицы. В связи с пандемией, карантином и накатывающим экономическим кризисом сотни тысяч, а то и миллионы украинцев могут лишиться работы. Отечественные рынок труда и в лучшие времена полноценно не обеспечивал спрос граждан на рабочие места, а с началом кризиса и возвращением в Украину многочисленных заробитчан положение лишь усугубляется. Издание "Комментарии" спрогнозировало вместе с экспертами ситуацию в зависимости от того, как долго продлится карантин, каков будет пик эпидемии и на какие меры пойдет правительство, а также каковы рецепты "выздоровления".

Убийство за отказ от маски. Угроза президента Филиппин Родриго Дутерте, который решил жестко бороться с нарушителями карантина и предупредил их о том, что они могут быть расстреляны, оказалась реальностью. Местный житель, который отказался надевать защитную маску в условиях карантина, был застрелен полицейскими Филиппин. Так, 63-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с медицинскими сотрудниками, которые предупредили о необходимости соблюдать правила карантина. Замечание медиков вызвало агрессию, и человек напал на медработников и полицейских. Сообщается, что подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и, в конце концов, напал на персонал с помощью косы. По мере развития конфликтной ситуации полиция применила оружие и застрелила нарушителя. Это первый случай, когда из-за несоблюдения карантинных мер полиция применила огнестрельное оружие.

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