Ослабление карантина в Украине и обвал жилого дома в Одессе: каким был четверг

Ослабление карантина. В процессе доработки изменений в постановлении относительно карантина Кабинет министров внес правки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, опубликовав обновленную инфографику. В частности во время карантина смогут работать объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, по сбору и заготовке отходов, химчистки. Кроме того, утвердили порядок обязательной госпитализации лиц, которые осуществляют пересечение государственной границы. Местные органы власти могут осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет местных бюджетов.



Коронавирус в Украине. Сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отправился в Николаевскую область, чтобы выяснить причины уникального случая, когда во время стихии международной пандемии COVID-19 в регионе по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заражения. Ляшко заявил, что он намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на COVID-19. По состоянию на 9:00 9 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 1892 человека. Это на 224 случая больше, нежели в минувшие сутки. В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 57 пациентов.

Чудом спаслись. Сегодня утром в Одессе обрушился жилой дом - памятник архитектуры 19 века по ул. Канатная, 5. Обвалились все три этажа жилого дома, где проводили строительные работы, и разрушена крыша. Избежать жертв удалось лишь по счастливой случайности: рабочие как раз устроили перекур, а прохожие отскочили за секунды до масштабного обрушения. Сейчас по данному факту в Одессе проводится расследование.

Выживают в РФ. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отмечает катастрофическое положение, в котором содержатся украинские политические заключенные в российских тюрьмах, учитывая вспышку коронавируса COVID-19. По убеждению омбудсмена, несколько заключенных находится в серьезной группе риска по заражению, а остальным приходится буквально выживать и калечить свое здоровье, не получая никакой медицинской помощи. Денисова обратилась ко защитникам прав людей в России и международному сообществу вмешаться в вопиющую ситуацию и защитить украинцев в плену.

Рынок земли. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", есть ли смысл президенту Владимиру Зеленскому подписывать скандально принятый закон об открытии рынка сельхозземли до того, как во втором чтении нардепы будут голосовать за "антиколомойский закон". Принятие этих законов в целом – требование МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной. Но, учитывая массу проблемных моментов, получение транша – то ли раздора, то ли спасения – выглядит довольно туманно.

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