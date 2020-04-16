Народный "штурм" супермаркета в Мариуполе и освобождение узников Донбасса: каким был четверг

Обмен пленными. Сегодня, 16 апреля, состоялся обмен пленными – Украина вернула 20 граждан, которые находились тюрьмах на оккупированных территориях. Украинский гарант Владимир Зеленский, будучи в Закарпатской области, заявил, что для него сегодня особенно радостный день, потому что домой вернутся из российского плена граждане нашей страны, независимо, от их статуса и профессии.

"Я радуюсь, когда мы возвращаем и военных героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины, потому что для нас обычные граждане такие же герои, потому что они находились в тюрьме и не изменили национальным интересам нашей страны", - заявил Зеленский.

Также президент добавил, что уже освобождены большинство украинцев, которые находились на территории временно-оккупированных Луганской и Донецкой областей, а сейчас проводится работа по освобождению граждан именно с части Луганского региона.

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