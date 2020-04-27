Скандал с замом Кличко и "план Б" карантина в Украине: каким был понедельник

Скандал. Заместителя столичного мэра Виталия Кличко - Владимира Слончака - задержали в Киеве за нападение на патрульного. Об этом сообщил, в частности, нардеп Александр Дубинский. По его словам, все случилось поздно вечером в воскресенье. Полицейские остановили Mercedes, в котором был Слончак, так как водитель не включил фары. За рулем оказалась депутат Киевского горсовета Людмила Костенко. По предварительным данным, она была под воздействием алкоголя. Слончак сидел на пассажирском сидении. Во время общения с патрульными сначала возникла словесная перепалка, затем чиновник набросился на полицейского с кулаками, написал Дубинский на своем Facebook. Заместителя председателя КГГА задержали. Вскоре высказался Виталий Кличко, который уволил Виталия Слончака. По словам мэра, данный случай нападения на сотрудника патрульной полиции со стороны представителя городской власти является недопустимым.

"План Б". Правительство Украины озвучило план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Эксперты оценили для издания "Комментарии" этот план и, исходя из него, - вероятную дату выхода из карантина или его ослабление. По словам аналитиков, правительство Украины может тянуть карантин до предела общественного терпения и готовить “план Б” вместо якобы несуществующего “плана А”.

Открытие рынков. Кабинет министров Украины вместе с главой государства Владимиром Зеленским рассматривают возможность возобновления работы продовольственных рынков уже на этой неделе. Так, речь идет от 280 украинских базаров, которые обеспечивают продуктами питания население и снабжают малое фермерство ассортиментом сырья.

"Установим четкие правила и давайте позволим их (рынки, - ред.) открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях с соблюдением всех соответствующих протоколов", - обозначил президент Владимир Зеленский.

Запуск торговых объектов намерены начать уже со среды, чтобы до субботы работа рынков была полностью возобновлена в условиях карантина.

"Коммунизация" Донбасса. В так называемой "ДНР" не только решили использовать в отношении Донецка его предыдущее название "город Сталино", но и рассматривают возможность установки памятника советскому диктатору Иосифу Сталину. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие цели преследуют оккупанты, проводя "советизацию" псевдореспублик.

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