Новый адаптивный карантин в Украине и столкновения бизнесменов с полицией: какой была среда

Новый карантин. После 11 мая в Украине планируют ввести адаптивный региональный карантин.

"Мы примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия. Это уже прописано и просчитано", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в случае обострения инфекции в других регионах, будут усиливать карантин именно там, а не по всей стране. При этом глава правительства отметил, что с 11 мая карантин однозначно планируют ослабить, однако при условии, что не будет увеличиваться количество больных коронавирусом. Сейчас члены Рады по экономическому развитию согласились с тем, что следует запускать адаптивный карантин.

Кроме того, сегодня Кабмин одобрил открытие рынков в Украине, назвав новые условия работы.





Потасовка. Сегодня у стен Кабмина состоялся митинг представителей малого и среднего бизнеса, которые переживают не лучшие времена в условиях карантина. Предприниматели, как они сами заявили, решили напомнить власти о том, что они также нуждаются в поддержке. Украинцы требовали от чиновников закончить карантин 1 мая. После автопробега участники митинга подъехали к улице Грушевского и заблокировали ее. Вскоре к Кабмину подогнали эвакуаторы, из-за чего между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.





Пенсии. В мае предусмотрена ежегодная индексация пенсий, в соответствии с пенсионным законодательством. Средний размер повышения с 1 мая составит 260 грн. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Наименьшее повышение после индексации составит 100 грн.

Кресло для Саакашвили. В украинском обществе активно обсуждают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему одесскому губернатору Михаилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Ситуация начала приобретать масштаб международного скандала, когда Грузия заявила об отзыве своего посла из Киева, ведь официальный Тбилиси видит Саакашвили за решеткой, но никак не в правительстве дружественной Украины. Отреагировала на ситуацию даже президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая недвусмысленно дала понять, что отношения двух стран оказались под угрозой. "Комментарии" решили подробно разобраться в истории и с помощью экспертов спрогнозировать, как будет меняться ситуация, а вместе с ней – отношения Киева и Тбилиси.

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