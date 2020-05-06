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Отмена рукопожатий у Зеленского и подорожание электроэнергии для украинцев: какой была среда

Михеил Саакашвили прокомментировал новую должность, Владимир Зеленский заменил официальную форму приветствия, а в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и ее предшественника Руслана Рябошапки открыли уголовные производства

сегодня, 19:00
Автор:

• Елена Волкова

Отмена рукопожатий у Зеленского и подорожание электроэнергии для украинцев: какой была среда

Повышение тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выступила с предложением сделать электроэнергию дороже для населения. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", стоит ли ожидать повышения тарифов. Регулятор, в частности, предлагает отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн без НДС) до конца года. Это якобы может принести до 12 млрд грн в следующем году. Также в течение 2-5 лет предложили отменить перекрестное субсидирование с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Удорожание тарифов для населения до уровня промышленных потребителей позволит получить около 38 млрд грн в год.

Новый проект. Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания принял решение запустить проект по строительству и реконструкции 210 приемных отделений по всей стране на сумму 6 млрд грн. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что часть денег составят средства НАК "Нафтогаз Украины".

Назначение Михо. Михеил Саакашвили получит место в Национальном совете реформ. Свое назначение подтвердил сам экс-президент Грузии, заявив, что он будет председателем исполнительного комитета, а не секретарем. Точную дату назначения политик не называет.


Без рукопожатий. Президент Украины Владимир Зеленский заменил официальную форму приветствия. Так, согласно обновленному протоколу официальных встреч, президент и другие политики в Украине теперь здороваются с помощью локтя. Изменение продиктовано опасностью заразиться коронавирусом во время рукопожатия.

"Политические" производства. В отношении действующего генерального прокурора Ирины Венедиктовой и ее предшественника Руслана Рябошапки открыли уголовные производства касательно декларирования недостоверной информации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о перспективах этих производств, а также о том, почему они появились именно сейчас.


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Источник: https://comments.ua/
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