Посол Ирана в Британии извинился за ложь о причинах катастрофы самолета "МАУ"

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Посол Ирана в Британии Хамид Баидинежад в Twitter принес
свои извинения за свое слова о том, что самолет “МАУ” не мог быть сбит ракетой
"Я сожалею и прошу прощения о том, что высказал
неверное суждение", - написал он.
Баидинежад вчера в интервью телеканалу Sky News огласил выводы ответственных органов Ирана о том, что ракета не могла сбить самолет “Международных авиалиний Украины”.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Президент Ирана Хасан Рухани в Twitter написал о том, что авиакрушение украинского лайнера – это огромная катастрофа, и выразил свои соболезнования семьям погибших.
Журналист Юрий Бутусов рассказал о том, что удар от ракеты "Тор" пришелся по кабине пилотов украинского самолета. Именно из-за этого, по словам источников, оборудование вышло из строя. По его словам, ракета поразила самолет в нижнюю часть фюзеляжа прямо под кабиной пилотов, поэтому из-за прямого попадания кабина вспыхнула изнутри.
Эксперты с изданием "Комментарии" поделились мнением касательно возможных последствий этого запоздалого признания. Директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов считает решение Ирана признать свою ошибку наиболее разумным в сложившейся ситуации а, признание Тегераном своей вины позволит Украине и Ирану и дальше развивать двухсторонние отношения, что было бы невозможно в случае глухого отказа иранской стороны. Также он считает, что Иран своим признанием снял тему авиакатастрофы самолета "МАУ" с ближневосточной повестки дня.
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