Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 11.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Посол Ирана в Британии извинился за ложь о причинах катастрофы самолета "МАУ"
НОВОСТИ Все новости

Посол Ирана в Британии извинился за ложь о причинах катастрофы самолета "МАУ"

Хамид Баидинежад выступил с извинением за то, что сказал в эфире телеканала Sky News

сегодня, 13:34
Автор:

• Наталья Шевченко

Посол Ирана в Британии Хамид Баидинежад в Twitter принес свои извинения за свое слова о том, что самолет “МАУ” не мог быть сбит ракетой

"Я сожалею и прошу прощения о том, что высказал неверное суждение", - написал он.

 Баидинежад вчера в интервью телеканалу Sky News огласил выводы ответственных органов Ирана о том, что ракета не могла сбить самолет “Международных авиалиний Украины”.


Как  сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни.  На борту находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.  Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.  Президент Ирана Хасан Рухани в Twitter написал о том, что авиакрушение украинского лайнера – это огромная катастрофа, и выразил свои соболезнования семьям погибших.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о том, что удар от ракеты "Тор" пришелся по кабине пилотов украинского самолета. Именно из-за этого, по словам источников, оборудование вышло из строя.  По его словам, ракета поразила самолет в нижнюю часть фюзеляжа прямо под кабиной пилотов, поэтому из-за прямого попадания кабина вспыхнула изнутри.

Эксперты  с изданием "Комментарии" поделились мнением касательно возможных последствий этого запоздалого признания. Директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов считает решение Ирана признать свою ошибку наиболее разумным в сложившейся ситуации а, признание Тегераном своей вины позволит Украине и Ирану и дальше развивать двухсторонние отношения, что было бы невозможно в случае глухого отказа иранской стороны. Также он считает, что Иран своим признанием снял тему авиакатастрофы самолета "МАУ" с ближневосточной повестки дня.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...