Посол Ирана в Британии извинился за ложь о причинах катастрофы самолета "МАУ"

Посол Ирана в Британии Хамид Баидинежад в Twitter принес свои извинения за свое слова о том, что самолет “МАУ” не мог быть сбит ракетой

"Я сожалею и прошу прощения о том, что высказал неверное суждение", - написал он.

Баидинежад вчера в интервью телеканалу Sky News огласил выводы ответственных органов Ирана о том, что ракета не могла сбить самолет “Международных авиалиний Украины”.

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