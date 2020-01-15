Британского посла объявили персоной нон грата в Иране

Посла Британии в Иране Роберта Макера объявили персоной нон грата и призвали к его депортации. Об этом сообщает The guardian.

После того как иранская судебная система призвала посла Британии к высылке, сторонники власти сожгли портрет британского посла.

Инцидент произошел после того, как на несколько часов задержали посла во время протестов за отставку верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Представитель иранской судебной системы Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макейр сыграл "провокационную роль", присутствуя во время протестов.

В тоже время, МИД Британии вызвало посла Ирана, чтобы выразить ему решительный протест против неприемлемого задержания своего посла.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Президент Ирана Хасан Рухани в Twitter написал о том, что авиакрушение украинского лайнера – это огромная катастрофа, и выразил свои соболезнования семьям погибших.





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