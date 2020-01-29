Махинации, взятки и тяжкие телесные: по каким делам проходят топ-чиновники бывшей власти
Ряд широко известных топ-чиновников прошлой власти, в том числе экс-президент Петр Порошенко и бывший спикер Андрей Парубий, оказались под подозрением в совершении уголовных преступлений. Портал "Комментарии" выделил главные из них
сегодня, 13:35
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Топ-чиновники бывшей украинской власти и уголовные дела, по которым они проходят в подборке портала "Комментарии.
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